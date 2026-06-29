Οι σεισμοί στην πατρίδα του Tsunami είναι η τελευταία του αποστολή καθώς θα… συνταξιοδοτηθεί σύντομα λόγω ηλικίας.

«Tsunami rescatista» ή αλλιώς «Τσουνάμι ο Διασώστης» είναι ένας από τους ήρωες σκύλους της Πυροσβεστικής της Βενεζουέλας που έχουν πέσει στη μάχη του εντοπισμού και διάσωσης ανθρώπων από τα φονικά ρίχτερ του σεισμού.

Ο Tsunami είναι 9 ετών και άμεσα θα… συνταξιοδοτηθεί από την Πυροσβεστική λόγω ηλικίας με τα δίκτυα της Βενεζουέλας να εξυμνούν το έργο των τετράποδων σκύλων αυτές τις δύσκολες ώρες. Μπαίνουν εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι, μυρίζουν και ακούνε τους εγκλωβισμένους, ειδοποιώντας ταυτόχρονα τον χειριστή τους.

Ο Tsunami μπήκε στη μάχη από την πρώτη στιγμή του χτυπήματος του εγκέλαδου και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στο Καράκας έχει βρεθεί σε ανάλογες αποστολές στην Τουρκία και τη Συρία.

{{https://www.youtube.com/watch?v=BVdNBVTEMMk}}

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπίσει τουλάχιστον 12 άτομα που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

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Border Collie

Το μπόρντερ κόλεϊ είναι φυλή εργατικού σκύλου που προέρχεται από την περιοχή των συνόρων μεταξύ της Σκωτίας και της Αγγλίας. Η φυλή εκτράφηκε για την φύλαξη και καθοδήγηση κοπαδιών, ιδιαίτερα προβάτων, ενώ συνδυάζει την νοημοσύνη και την ευκινησία με μια σκληραγωγημένη κράση.

Ο χρωματισμός που συνηθέστερα συσχετίζεται με τη φυλή είναι ένα χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες παραλλαγές, όπως κόκκινο και λευκό ή καφέ και λευκό.

Τα Border Collie είναι γνωστά για την εξαιρετικά υψηλού επιπέδου νοημοσύνη τους (είναι η πρώτη σε νοημοσύνη ράτσα σκύλων). Ένα Border Collie, ο Rico, έχει αποδειχθεί ότι έχει λειτουργικό λεξιλόγιο άνω των 200 λέξεων. Επίσης είναι εξαιρετικά ευκίνητα, καθιστώντας τα άξια σε αθλήματα σκύλων.

Έχουν διεισδυτικό βλέμμα και δεν κάνουν για κατοικίδια και όσους δεν μπορούν να τους παρέχουν αρκετή άσκηση και πνευματική διέγερση.

Αυτός είναι ο Tsunami