«Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως: «ανήκουμε στο ίδιο πολιτικό σπίτι και πιστεύω ότι ούτε το χάσμα είναι τόσο μεγάλο, ούτε οι διαφορές μας είναι τόσο μεγάλες».

Με αμηχανία υποδέχθηκαν τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα εγκωμιαστικά σχόλια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σε εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας στη Θουρία.

Όπως σημειώνει η τοπική εφημερίδα «Ελευθερία», το κοινό χειροκρότησε διστακτικά και υποτονικά όταν ακούστηκε δύο φορές το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, στη συνέχεια όμως όλοι παρακολουθούσαν αμήχανα τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να πλέκει το εγκώμιο του Αντώνη Σαμαρά χωρίς να ξέρουν πως ακριβώς πρέπει να αντιδράσουν.

Στη χειρότερη, ίσως, θέση βρέθηκαν η Νίκη Κεραμέως, ο Φρέντι Μπελέρη, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο Περικλής Μαντάς, ακούγοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να απευθύνετε θερμά στον βουλευτή, Μίλτο Χρυσομάλλη, που όλοι γνωρίζουν ότι συγκαταλέγεται στους συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά.

Η τοπική εφημερίδα φιλοξενεί απόσπασμα της ομιλίας του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το οποίο εξηγεί και την αμηχανία που προκάλεσε στους παρευρισκόμενους. Αντίστοιχα θέματα έκαναν όλα τα τοπικά ΜΜΕ της περιοχής.

Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θέλω κλείνοντας, επειδή βρίσκομαι στη Μεσσηνία, να θυμηθώ μαζί σας τα πρώτα μου βήματα. Τα πρώτα μου πολιτικά βήματα το 2014, όταν μου έκανε τη μεγάλη τιμή ο Αντώνης Σαμαράς να με εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν τότε 26 ετών, κανένας από εσάς δεν με γνώριζε. Και μια από τις πρώτες περιοδείες την οποία επέλεξα να κάνω, ήταν εδώ στην Καλαμάτα, λίγο πιο πέρα στην Καλαμάτα. Υπάρχουν, λοιπόν, αγαπητέ Μίλτο (Σ.Σ απευθύνεται στο βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη), αρκετές φωτογραφίες εκεί από την κοινή μας περπατησιά σε εκείνη την περιοδεία που ήμασταν και οι δύο αρκετά νεότεροι. Νομίζω είχες μόλις αρχίσει να γκριζάρεις λίγο, μόλις, εκείνη την εποχή, πριν από 12 χρόνια πλέον. Σε μια δύσκολη μάχη την οποία όλοι ξέραμε... Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξέραμε ότι στο πολύ τοξικό και δύσκολο κλίμα, ακόμη και με Ευρωπαίους εταίρους μας να αδειάζουν την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ξέραμε ότι μπορεί και το εκλογικό αποτέλεσμα να μην ήταν νικηφόρο.

Αλλά δώσαμε αυτή τη μάχη με περηφάνια για την παράταξή μας. Δώσαμε αυτή τη μάχη όλοι οι απλοί νεοδημοκράτες δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ξέραμε ότι κάνουμε το σωστό και ξέραμε ότι κάναμε... παίρναμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος με το οποίο ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα... Αυτά είναι βιώματα τα οποία εμείς οι νεοδημοκράτες, και αυτή η γενιά που ανδρώθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Όποια, λοιπόν, και αν είναι, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι συνδεδεμένος με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, έχει εκλεγεί βουλευτής πολύ πιο νέος και από εμάς –κάτω από 30 ετών εξελέγη βουλευτής– έχει τιμήσει την πατρίδα, έχει τιμήσει την παράταξη, έχει τιμήσει τον ελληνισμό. Εγώ θέλω να του πω σήμερα ότι τον αγαπάμε, ότι τον σεβόμαστε, ότι δεν ξεχνάμε ότι στα πρώτα μας βήματα ως νέα γενιά, ως απλοί νεοδημοκράτες, μας στήριξε και μας πίστεψε.

Και να ευχηθώ για τη μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, για τη μεγάλη παράταξή μας, τώρα που παρατασσόμαστε ξανά, τώρα που διαλέγουμε πλευρά και αντίπαλός μας κοινός είναι η Aριστερά. Αντίπαλός μας κοινός είναι η Aριστερά η οποία ήθελε ανοιχτά σύνορα, η οποία έδιωξε τη νέα γενιά στο εξωτερικό, η Aριστερά η οποία έδιωξε επενδύσεις από τη χώρα, η Aριστερά η οποία πολέμησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της τότε κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, η Aριστερά η οποία ήθελε να τον κλείσει στη φυλακή με τη σκευωρία της Novartis.

Η Aριστερά αυτή τώρα έχει κάνει ξανά την επανεμφάνισή της. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω, και έτσι νιώθω μέσα στην καρδιά μου, ότι ανήκουμε στην ίδια πολιτική οικογένεια. Ανήκουμε στο ίδιο πολιτικό σπίτι. Και πιστεύω ότι ούτε το χάσμα είναι τόσο μεγάλο, ούτε οι διαφορές μας είναι τόσο μεγάλες, μας ενώνει το όραμα για την ισχυρή Ελλάδα. Νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη φιλοξενία σας, την αγάπη σας. Πάμε γερά για τη νίκη στις κάλπες του 2027».

Δείτε το βίντεο του farenews.gr:

{https://www.youtube.com/watch?v=whOTch_VUvo}

Ε.Σ.