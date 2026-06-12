«Η κυβέρνηση σας, είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως» απάντησε το ΠΑΣΟΚ.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, άσκησε δριμεία κριτική στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική» και πως το κόστος μετακυλίεται τελικά στους φορολογούμενους. «Τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50%.

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων στήριξης των νέων, όπως η κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών, η εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής και η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό τα Σάββατα. Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των δημόσιων συγκοινωνιών, επισήμανε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια επανεπενδύονται στην αναβάθμιση των υποδομών, σε νέους συρμούς και λεωφορεία, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. «Ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;», κατέληξε.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αγνοεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νέοι πολίτες, κάνοντας λόγο για υψηλά ενοίκια, ακρίβεια, κυκλοφοριακό χάος και επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η πρόταση για δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών έχει ήδη κοστολογηθεί και ανέρχεται σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τονίζοντας ότι αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή και προτεραιότητα του προγράμματός του.

Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ « Ο νέος Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα «πείσει» τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητα τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδόν τους κουνάει το δάχτυλο ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενοίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι …εικονική πραγματικότητα. Κύριε Κυρανάκη, την απάντηση στο ερώτημα σας την έδωσε ήδη από χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας αναμασώντας την τσίχλα περί «λεφτόδεντρου». Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται, εξάλλου. Η κυβέρνηση σας, για παράδειγμα, είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως. Αν ψάχνετε για «λεφτόδεντρα», αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει «επιδημία» παραιτήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας.»