«Χωρίς αυτοδυναμία της ΝΔ, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αιχμηρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις τους για δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς άσκησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι κάθε τέτοια εξαγγελία μετακυλίει το κόστος στους φορολογούμενους, ενώ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών.

Ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για «πρόβα προεκλογικής περιόδου», σημειώνοντας ότι «είδαμε το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει παροχολογία και τον κ. Τσίπρα να υπερθεματίζει».

Όπως τόνισε, «δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει», εξηγώντας ότι το κόστος μεταφέρεται είτε στους υπόλοιπους επιβάτες είτε συνολικά στους φορολογούμενους. «Αν ένα κόμμα θέλει να δώσει 35 εκατ. ευρώ, να πει από πού θα τα αφαιρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αμφισβήτησε και τη δυνατότητα κοστολόγησης των προτάσεων, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσοι επιβάτες είναι κάτω των 24 ετών», καθώς «το εισιτήριο είναι ανώνυμο». Παράλληλα, επισήμανε ότι οι φοιτητές ήδη πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο, λέγοντας πως «η μηνιαία κάρτα κοστίζει 13,5 ευρώ και όχι 80».

«Το σημαντικό είναι η ποιότητα, η πυκνότητα δρομολογίων, η καθαριότητα και η αξιοπρέπεια», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι μόνο έτσι θα αυξηθεί περαιτέρω η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι η χαλάρωση των ελέγχων είχε ως αποτέλεσμα αύξηση της εισιτηριοδιαφυγής και τελικά αύξηση του εισιτηρίου.

Εκλογές και αυτοδυναμία: «Χωρίς συνεργασίες δεν κυβερνιέται η χώρα»

Στο πολιτικό σκέλος, ο γραμματέας της ΝΔ επανέλαβε τη θέση ότι «η κάλπη είναι μία», διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ακολουθεί διαδικασία διερευνητικών εντολών.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι με βάση τις δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν προκύπτει δυνατότητα συνεργασίας. «Χωρίς αυτοδυναμία της ΝΔ, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι η ΝΔ «είναι ανοιχτή σε συνεργασίες» αλλά η αντιπολίτευση εμφανίζεται «πολυδιασπασμένη» χαρακτηρίζοντάς την «Βαβέλ».

Επικαλούμενος τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωσε ότι η διεύρυνση της παράταξης συνέβαλε στην επίτευξη υψηλών ποσοστών, ενώ έθεσε ως στόχο τη διατήρηση της αξιοπιστίας μέχρι τις εκλογές του 2027.

Για Σαμαρά και Καραμανλή: «Σεβασμός και ενότητα»

Αναφερόμενος στους πρώην πρωθυπουργούς, υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάζει δημόσια ζητήματα που αφορούν σχέσεις και επαφές, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας στην παράταξη, ενώ υπογράμμισε ότι «οποιαδήποτε κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος θα πληγώσει τον απλό νεοδημοκράτη. Το γνωρίζουν καλά»

Για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι «ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός που κράτησε τη χώρα όρθια», προσθέτοντας ότι η κριτική του το τελευταίο διάστημα είναι «άδικη», χωρίς όμως να αναιρεί τη συνεισφορά του.

Άνοιγμα στη βάση και «πανστρατιά» στελεχών

Ο κ. Κυρανάκης απηύθυνε κάλεσμα επανασυσπείρωσης προς παλαιά στελέχη και ψηφοφόρους της ΝΔ, τονίζοντας ότι «δεν περισσεύει κανείς» και ότι η παράταξη αναγνωρίζει λάθη και επιδιώκει διάλογο.

Παράλληλα, προανήγγειλε ανανέωση των ψηφοδελτίων με συμμετοχή νέων ανθρώπων, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει χώρος για όσους θέλουν να εκφράσουν τη γενιά τους».

Pride και ΣΤΑΣΥ: «Δεν είναι υποχρεωτική η προβολή»

Τέλος, σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη μη προβολή του Pride από τη ΣΤΑΣΥ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην αντίληψη ότι τέτοιες ενέργειες είναι υποχρεωτικές.

«Δεν είναι υποχρεωτικό για μια εταιρεία να διαφημίζει ένα κοινωνικό event», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται η προβολή τέτοιων δράσεων.

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