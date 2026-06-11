Η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική αλλαγή. Αποτελεί μια σαφή πολιτική επιλογή με ισχυρό συμβολισμό για την πορεία που επιλέγει η Πειραιώς.

Αν το πρόσωπο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνει την πολιτική φυσιογνωμία και την κατεύθυνση που επιλέγει κάθε φορά η ηγεσία του κόμματος, τότε η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη συνιστά ένα σαφές δείγμα της δεξιότερης στροφής που επιχειρεί η Πειραιώς.

Και αυτό δεν προκύπτει μόνο από τις τελευταίες τους τοποθετήσεις, αλλά και από μια μακρά σειρά δημόσιων παρεμβάσεων και δηλώσεων που τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκφραστές της σκληρής δεξιάς πτέρυγας της κυβερνητικής παράταξης.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τη δημόσια διαδρομή του; Τη στήριξη του πάρτι μίσους από τους γνωστούς - άγνωστους «Ενωμένους Μακεδόνες» με σουβλάκια χοιρινού έξω από το Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης; Τις σεξιστικές επιθέσεις μέσα στη Βουλή; Τη θεωρία ότι οι άνεργοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά επειδή δεν ξέρουν να συντάξουν ένα σωστό βιογραφικό; Τον ισχυρισμό ότι τα μακαρόνια καταναλώνονται περισσότερο από τους εύπορους πολίτες και άρα η μείωση του ΦΠΑ δεν θα ωφελούσε τους οικονομικά ασθενέστερους; Ή μήπως τη συνολικότερη παρουσία του, η οποία προκάλεσε τόσες αντιδράσεις, ώστε για μεγάλο διάστημα βρέθηκε ουσιαστικά εκτός πρώτης γραμμής από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία;

Δεν πρόκειται, άλλωστε, για ένα πρόσωπο που βρέθηκε τυχαία στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας, είτε πρόκειται για ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, είτε για κοινωνικά θέματα, είτε για δηλώσεις που αποπνέουν τη γνωστή λογική της «ατομικής ευθύνης» για κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Και μπορεί αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις να είχαν κατά καιρούς προκαλέσει αμηχανία ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο η εκλογή του στη θέση του Γραμματέα δείχνει ότι όχι μόνο δεν αποτελούν πλέον «βαρίδι», αλλά αντιμετωπίζονται ως πολιτικό προσόν.

Στήριξη στο πάρτι μίσους στα Διαβατά και άδειασμα από Ντόρα, Πέτσα και Κουμουτσάκο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις τον Νοέμβριο του 2019 όταν υπερασπίστηκε το κάλεσμα διοργανωτών «Ενωμένοι Μακεδόνες» για μπάρμπεκιου (με κατανάλωση χοιρινού και αλκοόλ) έξω από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Οι δηλώσεις του χαρακτηρίστηκαν «γραφικότητες» που δεν συνιστούν μεταναστευτική πολιτική, με αποτέλεσμα να δεχθεί κριτική και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Στέλιος Πέτσας και ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ενώ είχε δεχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, οργισμένο τηλεφώνημα και από το Μέγαρο Μαξίμου.

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Σεξιστική επίθεση κατά της Πέτης Πέρκα

Μόλις πριν περίπου τέσσερις μήνες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιτέθηκε στην Πέτη Πέρκα, λέγοντας της ότι η Ολομέλεια δεν είναι… η κουζίνα της. Μετά τον σάλο υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη.

{https://www.youtube.com/watch?v=70ybwiYu3ck}

Μαθήματα βιογραφικού

Ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, το 2020, εξήγησε, σε τηλεοπτική του παρουσία τις αιτίες που οι άνεργοι δεν βρίσκουν δουλειά, υποστηρίζοντας ότι «πολλές φορές ακούμε για ανέργους, οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά και λένε ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά δεν ψάχνουν στο ίντερνετ, να δούνε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή από προγράμματα».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, λίγο αργότερα: «Πάρα πολλές φορές υπάρχουν νέα παιδιά, τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν για δουλειά αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας».

«Ατομική ευθύνη» και στην ανεργία

{https://www.youtube.com/watch?v=shteFGlOocI}

Άλλο βέβαια αν ο ίδιος είχε την πολιτική πορεία που ξέρουμε επειδή γνωρίστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούστε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από παλιότερη ραδιοφωνική εκπομπή με τον Τάκη Χατζή, χωρίς βέβαια να αναφέρει ότι εργάστηκε στη BlueSkies.

{https://x.com/tetRadio/status/1301449857681575943}

Επίσης, στο βιογραφικό του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έλεγε ότι έγινε ΑΕΚ όταν στα έξι του είδε τον Ντέμη Νικολαΐδη να ανεβαίνει στα κάγκελα της σκεπαστής. Μόνο που όταν ήταν έξι ο νυν Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο πρώην διεθνής επιθετικός έπαιζε στον Απόλλωνα. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται έγινε το 1999.

{https://x.com/House_is_Rockin/status/1099776711875547142}

«Οι πλούσιοι καταναλώνουν πολλά μακαρόνια γι’ αυτό δεν μειώνουμε το ΦΠΑ»

Το 2022 ως βουλευτής της ΝΔ - και παραπονεμένος στην Ελεονώρα Μελέτη ότι δεν είναι υπουργός - δήλωσε πως δεν θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα μακαρόνια γιατί οι πλούσιοι καταναλώνουν περισσότερα!

«Ο πλούσιος και ο φτωχός, δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις αλλά ας τις χρησιμοποιήσω για την οικονομία της συζήτησης, έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ; Θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία από τα οποία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=T6ubDUkT5nw}

«Οι Ρομά βιάζουν ανήλικους και πουλάνε παιδιά στους καταυλισμούς»

Tον Δεκέμβριο του 2022, με αφορμή τη δολοφονία ανήλικου Ρομά από αστυνομικό, προχώρησε σε γενικεύσεις αναφορικά με την παρουσία καταυλισμών στην Ελλάδα λέγοντας ότι «πράγματα που έχουν να κάνουν με βιασμούς ανηλίκων, εμπορία ανηλίκων, έχουμε περιπτώσεις που οι γονείς πουλάνε τα παιδιά τους για να παντρευτούν με άλλες οικογένειες σε ηλικίες 13-14 ετών. Βλέπουμε παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, βλέπουμε πυροβολισμούς, κλοπές, ληστείες».

{https://www.youtube.com/watch?v=JZ18M4-i9mo}

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε πανελλήνια μετάδοση

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδωσε το 2021 ως μη όφειλε τα στοιχεία νεαρού που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη, εν μέσω καραντίνας για τον κορονοϊό, προκαλώντας την αντίδραση των δημοσιογράφων της εκπομπής. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του νεαρού, ουσιαστικά ο βουλευτής παραβίασε το νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

{https://www.youtube.com/watch?v=mix0DQrj84Q}

Επιβράβευση της σκληρής ρητορικής

Η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην κορυφαία κομματική θέση του γραμματέα δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική επιλογή. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Και το μήνυμα που εκπέμπει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επιλέγει να επιβραβεύσει ένα στέλεχος που έχει ταυτιστεί με τη σκληρή δεξιά ρητορική, τις προκλητικές παρεμβάσεις και τη διαρκή αναζήτηση της πόλωσης. Για όσους αναζητούσαν ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση που θέλει να δώσει η Πειραιώς το επόμενο διάστημα, η απάντηση βρίσκεται πλέον μπροστά τους.