«Δεν αξίζουμε τον κ. Κυρανάκη. Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες», αναφέρει η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου.

Την αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκάλεσε η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, η εν λόγο μετακίνηση αποτελέι παροχή ειδικής προστασίας σε ευνοούμενο του κόμματος και όχι στην αναγνώριση της αξίας και της συνεισφοράς του.

Η τοποθέτηση του στη Γραμματεία είναι μία άτυπη αποποίηση από τις ευθύνες του και «από όλα όσα δεν έκανε και έπρεπε να κάνει για να έχουμε ασφαλείς και ποιοτικές μετακινήσεις με τρένο», αναφερόμενη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Δεν αξίζουμε τον κ. Κυρανάκη. Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες», καταλήγει η Άννα Παπαδοπούλου.