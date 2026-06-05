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Το μήνυμα της ΕΛ.Α.Σ. για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Ανάρτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (05/06) έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τονίζοντας την κρισιμότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μάλιστα, η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωτίστως πολιτική επιλογή.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στην κλιματική κρίση.

Ειδικότερα, 5 από τις 25 φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ είναι ελληνικές, αλλά και ταυτόχρονα έκθετες στις συνέπειες της κλιματικήε αλλαγής.

Η ανθεκτικότητα και η αντιμετώπιση της δεν αποτελεί τεχνικό ζήτημα, αλλά πολιτική επιλογή που χρειάζεται να γίνει άμεσα.

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