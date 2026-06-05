«Φαίνεται ότι 8 στους 10 πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή που πρέπει να εκφραστεί με προγραμματική αντιπαράθεση και κυβερνητική δυναμική», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

Για τα νέα δεδομένα που σχηματίζονται στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου.Τα χαρακτηριστικά της ΕΛΑΣ κινούνται, όπως είπε, στην ίδια κατεύθυνση με αυτά που η ίδια θεωρεί αναγκαία.

«Από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο, αντικειμενικά δημιουργεί μία δυναμική και θα έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι ανεξάρτητα από το αν αρέσει σε κάποιον το πολιτικό πρόσωπο ή δεν του αρέσει. Είναι αντικειμενικό. Έχεις έναν πρώην πρωθυπουργό ο οποίος ξαναμπαίνει στα πράγματα. Προκαλεί κινητοποίηση», σημείωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η πρώην υπουργός υποστήριξε ότι το βασικό ζητούμενο σήμερα είναι η συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού πόλου που θα μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Όπως είπε, απαιτείται μια πολιτική δύναμη με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, κυβερνητική προοπτική και σαφές προοδευτικό στίγμα στα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας, του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου.

«Φαίνεται ότι 8 στους 10 πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Άρα είναι σημαντικό αυτή η πολιτική αλλαγή να εκφραστεί με δύο χαρακτηριστικά: προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία από τη σκοπιά του προοδευτικού χώρου και κυβερνητική δυναμική», τόνισε.

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Αναφερόμενη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι οι επιδιώξεις που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής κινούνται προς την κατεύθυνση που η ίδια θεωρεί αναγκαία.

Όπως είπε, η «Κυβερνώσα Αριστερά» θέτει ως κεντρικό στόχο την κυβερνητική προοπτική και έχει παρουσιάσει προγραμματικές δεσμεύσεις οι οποίες, αν και βρίσκονται ακόμη σε γενικό επίπεδο, συνιστούν βάση πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι έχει παρόμοιες επιδιώξεις. Βάζει την κυβερνητική προοπτική και στα προγραμματικά ζητήματα, στις επτά δεσμεύσεις που ανακοίνωσε. Είναι αρκετά γενικές αυτή τη στιγμή, θα συμφωνήσω, αλλά κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Η διαφοροποίηση από τη Νέα Αριστερά

Η Έφη Αχτσιόγλου εξήγησε παράλληλα τους λόγους που οδήγησαν την ίδια στην αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για βαθιά στρατηγική διαφωνία με τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαφορά αφορά τον βασικό πολιτικό στόχο που πρέπει να υπηρετεί η Αριστερά σήμερα.

Όπως υποστήριξε, η ηγεσία της Νέας Αριστεράς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση και προστασία της πολιτικής ταυτότητας της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ενώ η ίδια θεωρεί προτεραιότητα τη συγκρότηση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συσπειρώσεων που θα μπορούν να οδηγήσουν σε κυβερνητική αλλαγή.

«Δεν είναι αμελητέο να προστατεύεις μια πολιτική παράδοση, όμως δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε για μια συσπείρωση δυνάμεων που θα έχει κυβερνητική προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε επικοινωνήσει εδώ και πολύ καιρό με Τσίπρα»

Η κ. Αχτσιόγλου διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά την αμοιβαία εκτίμηση που υπάρχει από την κοινή πολιτική τους διαδρομή.

«Έχω διευκρινίσει ότι δεν έχουμε επικοινωνήσει εδώ και πολύ καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε άνθρωποι που στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο», είπε.

Παράλληλα διέψευσε κατηγορηματικά σενάρια σύμφωνα με τα οποία είχε ζητήσει από τον πρώην πρωθυπουργό να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. «Ποτέ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο», υπογράμμισε και υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο της περιόδου 2015-2019, στην οποία συμμετείχε ως υπουργός, υποστηρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες άφησε θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο εκείνη καταγράφηκαν μετρήσιμες βελτιώσεις σε κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες, όπως η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, η αύξηση των μισθών, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η ρύθμιση της αγοράς εργασίας και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.

«Θεωρώ ότι εκείνη η διακυβέρνηση άφησε τελικά ένα θετικό αποτύπωμα στον τόπο. Δεν είναι λόγια του αέρα, είναι μετρήσιμα δεδομένα. Άρα θεωρώ ότι εκείνη η κυβερνητική περίοδος δεν είναι προς ανάθεμα αλλά προς υπεράσπιση», σημείωσε.

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