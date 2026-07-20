«Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει, αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο;», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Πριν από λίγες ημέρες, ο συντονιστής της «σκιώδους κυβέρνησης» της ΕΛ.Α.Σ., Κώστας Γαβρόγλου μάς είχε δώσει μια πρόγευση των σχεδίων του σχήματος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σημερινή παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζαμε ήδη: Ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη και πως δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη βασική της κατεύθυνση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει:

«Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου, δήλωσε σήμερα ξεκάθαρα ότι το κόμμα της δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα περιοριστεί στην «αναμόρφωση» του νόμου Πιερρακάκη, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει το παράδοξο: επιλέγει να διατηρήσει στην πράξη αυτό που δηλώνει ότι δεν αποδέχεται θεσμικά.

Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει, αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο;

Η επίκληση της «πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί» είναι μία τρανταχτή δήλωση παραίτησης από την ίδια την πολιτική αλλαγή.

Η Αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, για να ανατρέψει τις πολιτικές που μεγεθύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, για να εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Η Αριστερά είναι δύναμη αλλαγής της κοινωνίας, όχι διαχείρισης της μιζέριας.

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Ακριβώς γι’ αυτό η Νέα Αριστερά επιμένει ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και όχι απλώς εναλλαγή προσώπων στην κυβέρνηση. Ιδιαίτερα σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι θέσεις πρέπει να είναι καθαρές.

Η Νέα Αριστερά προτείνει: