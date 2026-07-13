«Η Αριστερά του 2026 και του 2036 πρέπει να οικοδομηθεί μέσα από ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο», ανέφερε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σε πορεία οργανωτικής και πολιτικής «επανεκκίνησης» μπαίνει η Νέα Αριστερά, με τον επικεφαλή της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, να ανακοινώνει τη διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου τον Οκτώβριο του 2026, ενώ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι, παρά τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών, η Νέα Αριστερά «δεν διαλύθηκε», αλλά βρίσκεται μπροστά σε μια διαδικασία ουσιαστικής ανασυγκρότησης.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα απέδειξε ότι το κόμμα διαθέτει τη βούληση να συνεχίσει την πολιτική του πορεία, ενώ έκανε λόγο για αναγνώριση της στάσης αυτής από ευρύτερες δυνάμεις του αριστερού χώρου.

Έκτακτο Συνέδριο και προετοιμασία για τις εκλογές

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ότι το Έκτακτο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026, με στόχο την πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος.

Παράλληλα, γνωστοποίησε τη συγκρότηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, υπό την ευθύνη του Οργανωτικού Γραφείου, η οποία θα καταγράψει τα στελέχη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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Ο κ. Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά θα δώσει το «παρών» στις εθνικές κάλπες, όποτε αυτές διεξαχθούν, επιδιώκοντας, όπως είπε, την εκπροσώπηση της ριζοσπαστικής, ανανεωτικής και οικολογικής Αριστεράς στο επόμενο Κοινοβούλιο.

Κριτική σε ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, χωρίς όμως να αμφισβητεί την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νέο κόμμα απομακρύνεται από τις παραδοσιακές ιδεολογικές και προγραμματικές αναφορές της Αριστεράς, επικαλούμενος τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί για τη φορολογία και το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι εξακολουθεί να αναζητά πολιτικό βηματισμό μέσα στη νέα συγκυρία, χωρίς, όπως είπε, να έχει επιλύσει τις εσωτερικές του αντιφάσεις.

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για συνέχιση μιας πορείας πολιτικής απαξίωσης, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει απομακρυνθεί από τα χαρακτηριστικά της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να αναζητούν έναν χώρο με αριστερό πολιτικό προσανατολισμό, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε «τοξικές αντιπαραθέσεις», αλλά να απευθυνθεί σε όσους αναζητούν πολιτική προοπτική και αξιοπιστία.

«Η ενότητα της Αριστεράς περνά μέσα από προγραμματικό διάλογο»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η ενίσχυση της παρουσίας της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς προϋποθέτει την ανασύνθεση των δυνάμεών της και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν πρέπει να εγκλωβίζεται στις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, αλλά να επικεντρωθεί στις προκλήσεις των επόμενων ετών.

«Η Αριστερά του 2026 και του 2036 πρέπει να οικοδομηθεί μέσα από ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο, κοινή δράση στους κοινωνικούς αγώνες και παρουσία δίπλα στα προβλήματα της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.