Η ημερομηνία των επόμενων εκλογών ήταν ήδη καθορισμένη για τις 27 Οκτωβρίου βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, όμως συζητούνταν επίσης το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νωρίτερα.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν στις 27 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία αυτή, η πρώτη που θα διεξαχθεί στη χώρα μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, θεωρείται ευρέως δημοψήφισμα για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ημερομηνία των επόμενων εκλογών ήταν ήδη καθορισμένη για τις 27 Οκτωβρίου βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, όμως συζητούνταν επίσης το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νωρίτερα.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση μιας πλειοψηφίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη τόσο για την παράταξη του Νετανιάχου όσο και για την αντιπολίτευση. Οι ισραηλινοί κυβερνητικοί συνασπισμοί αποτελούνται συνήθως από αρκετά κόμματα.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ έχει αναδειχθεί, μήνες πριν από τις εκλογές, ως ο κύριος αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού.

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Το νέο κεντρώο κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ! (εβραϊκή λέξη που σημαίνει ευθεία, έντιμα) κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα και σε πρόσφατη δημοσκόπηση πήρε μάλιστα την πρώτη θέση από το δεξιό εθνικιστικό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ, 66 ετών, υπηρέτησε ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων από το 2015 ως το 2019 και στη συνέχεια μπήκε στην πολιτική. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Χάιφα και θεωρείται ειδικός για τη λιβανική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Γιός Μαροκινών, γεννήθηκε στην Τιβεριάδα, στο βόρειο Ισραήλ. Είναι πατέρας πέντε παιδιών και ένας γιος του και δύο ανιψιοί του σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως, σε αντίθεση, ο γιός του Νετανιάχου, ο Γιαΐρ, ζει στο εξωτερικό αφότου άρχισε ο πόλεμος τον Οκτώβριο 2023 και δεν υπηρέτησε σε μάχιμη μονάδα.