Ποια πρόσωπα διαθέτουν την υψηλότερη δημοτικότητα;

Πτωτική η πορεία της ΝΔ στο νομό Έβρου, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, τέταρτη η Ελληνική Λύση του Κυριάκου και πέμπτο το ΠΑΣΟΚ.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από δημοσκόπηση που έγινε από το νομό και που γνωρίζει η στήλη. Η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σημειώνει 22,4%, η ΕΛ.Α.Σ. 10,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4%, η Ελληνική Λύση 7,5% και το ΠΑΣΟΚ 7%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι πολύ μεγάλη, 24,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 32,8%, η ΕΛ.Α.Σ. το 15,5%, η Ελπίδα 13,8%, η Ελληνική Λύση το 11% και το ΠΑΣΟΚ το 10,2%.

Στη δημοτικότητα ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος συγκεντρώνει το 67% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και ακολουθεί με 66% ο Τάσος Δημοσχάκης, ενώ στην ΕΛ.Α.Σ. προηγείται η Κατερίνα Μπέρδου με 54%.

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Τ.Τε.