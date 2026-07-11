Γιατί δεν ανταποκρίνεται στο «φλερτ» ο Καραμανλής.

Ένα φάντασμα πλανιέται αυτές τις ημέρες πάνω από το Μαξίμου και αυτό είναι το φάντασμα του Αντώνη Σαμαρά!

Όπως δείχνουν οι «ΤΑΣΕΙΣ» της MRB:

Το 15,2% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά. Σίγουρα θα ψήφιζε το 3,3% και μάλλον το 11,9%.

Το εντυπωσιακό όμως είναι πως «σίγουρα και μάλλον θα το ψήφιζα» δηλώνει το 27,% των ψηφοφόρων της ΝΔ! Δηλαδή ο ένας (και κάτι παραπάνω) στους τέσσερις ψηφοφόρους της ΝΔ των ευρωεκλογών του 2024!

Το Μαξίμου, με τον τεράστιο επικοινωνιακό μηχανισμό που έχει δημιουργήσει, αρχικά εξέφρασε σιγουριά ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ιδρύσει κόμμα γιατί «δεν μπορεί». Μετά υποστήριζαν ότι δεν θα κατορθώσει να μπει στη Βουλή. Και τέλος επέμεναν ότι το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά δεν θα λάβει ψήφους από ψηφοφόρους της ΝΔ των ευρωεκλογών του 2024 αλλά από τα κόμματα δεξιά της ΝΔ τα οποία και θα διεμβολίσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τώρα, λίγο πριν την εμφάνιση του κόμματος του Μεσσηνίου πρώην πρωθυπουργού το Μαξίμου αναγκάζεται να αλλάξει τη στρατηγική του καθώς το κόμμα αποδεικνύεται πως:

Πρώτον, θα ...ιδρυθεί! Πότε; Οριστική δεν έχει ληφθεί. Μέχρι τώρα το επικρατέστερο διάστημα ανακοίνωσης της ίδρυσης του νέου κόμματος ήταν οι αρχές φθινοπώρου, πλην όμως πλέον κερδίζει έδαφος η άποψη πως θα πρέπει να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές. Ο Αντ. Ο Σαμαράς, ωστόσο, έχει εδώ και πάνω από ένα τετράμηνο έτοιμα το όνομα του κόμματος, το έμβλημα, το Καταστατικό και τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και τα μισά περίπου ονόματα των ψηφοδελτίων. Αυτό το διάστημα άλλωστε γίνονται στο παρασκήνιο συζητήσεις με ονόματα έκπληξη προκειμένου να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος!

Δεύτερον, το νέο κόμμα θα λάβει από τη Νέα Δημοκρατία. Τέτοιο μάλιστα που είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει τη ΝΔ να αγωνίζεται όχι για το ποσοστό των ευρωεκλογών (28,31%) αλλά δεν επιχειρεί να μην πέσει κάτω από το 25%, το όριο που θέτει ο εκλογικός νόμος Μητσοτάκη-Βελόπουλου προκειμένου το πρώτο κόμμα να λάβει το κλιμακωτό bonus των 50. εδρών, καθώς αν το πρώτο κόμμα δεν λαμβάνει το 25% δεν λαμβάνει το bonus και το εκλογικό σύστημα μετατρέπεται σχεδόν σε απλή αναλογική.

Τρίτον, ο Αντώνης Σαμαράς δεν παίρνει μόνο -όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- ψήφους απευθείας από τους ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές αλλά «θέτει απαγορευτικό» επιστροφές στη ΝΔ σε «γαλάζιους» ψηφοφόρους που βρίσκονται στο χώρο των αναποφασιστών.

Τέταρτον, οι παρεμβάσεις του εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου για το κυβερνών κόμμα καθώς ο λόγος του πρώην πρωθυπουργού έχει υψηλότερο βαθμό διείσδυσης στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ περισσότερο που οι πολίτες του νυν κυβερνώντος κόμματος θα ακολουθήσουν την Αντώνη Σαμαρά στο νέο του εγχείρημα ακόμα και αν μόνο τα πραγματικά μέλη δεν θα διεκδικήσουν βουλευτική κάτι που δεν μπορεί να πετύχει μέσω της Νέας Δημοκρατίας.

Πέμπτο, πρώην νέος ο ρόλος του πρωθυπουργού και του κόμματός του - εφόσον αποκτήσει αυτή την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση- που είναι ακόμη στο σχηματισμό κυβέρνησης και με τη Δημοκρατία. Φυσικά με έναν όρο: Να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε αν ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός θεωρείται απίθανο να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Έκτο, το Μαξίμου δεν κατάφερε να ουδετεροποιήσει τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος εμμέσως από το παρασκήνιο θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.

(Το κείμενο έχει γραφτεί για την εβδομαδιαία εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)