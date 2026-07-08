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Η Αμαλίας «δεν τσιμπάει» και αποδίδει την επίθεση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαξίμου- Οι χαρακτηριστικότερες δηλώσεις εναντίον του επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ.

Με μια πρωτοφανή επίθεση λάσπης και με τοξικότητα που θυμίζει τις πιο ...ένδοξες σελίδες του «Βάστα γερά Γερούν» της εποχής των μνημονίων η κυβέρνηση αποφάσισε να επιτεθεί εκ νέου προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.

Μετά τις αθλιότητες του γραμματέα της ΝΔ και άλλων στελεχών που κατηγόρησαν προσωπικά τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ως τον υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ήρθε η σειρά του Άδωνι Γεωργιάδη να επιτεθεί με πρωτοφανή λάσπη κατά του Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον ότι χρηματίστηκε ως πρωθυπουργός για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων, επικαλούμενος δηλώσεις του ...Κοντονή!

Οι πληροφορίες επιμένουν πως η επίθεση Γεωργιάδη έγινε γιατί το Μαξίμου, εν μέσω σκανδάλων, φοβάται πως το ηθικό πλεονέκτημα και η εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα δίνουν πόντους στον ίδιο και την ΕΛ.Α.Σ., την ίδια στιγμή που η υπόθεση των υποκλοπών έρχεται με ένταση στο προσκήνιο. Η πρωτοφανής επίθεση Γεωργιάδη στον επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. έγινε προφανώς οργανωμένα καθώς μετά τον υπουργό Υγείας τη συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η Αμαλίας κάνει λόγο για οργανωμένη επίθεση λάσπης στον Αλέξη Τσίπρα (ΕΔΩ) και διαμηνύει πως δεν πρόκειται «να τσιμπήσει», όπως δεν τσίμπησε στις χυδαίες επιθέσεις που δέχτηκε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα επισημαίνει πως οι επιθέσεις αυτές δεν δείχνουν παρά την ανησυχία της κυβέρνησης για την αποδοχή από τους πολίτες του βασικού πολιτικού της αντιπάλου που είναι πλέον εκ των πραγμάτων ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» παραθέτουν σειρά τοξικών δηλώσεων κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αλλά και κορυφαία στελέχη της ΝΔ:

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