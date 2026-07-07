Το διπλό «χτύπημα» Σαμαρά - Το Μαξίμου δεν θέλει να τον κάνει ρυθμιστή των εκλογών αλλά έχει εγκλωβιστεί.

Τα Κυριακάτικα Τik- Tok του Αντώνη Σαμαρά με γαλάζιο πουκάμισο φρέσκια όψη και κοφτερή γλώσσα και η Δευτεριάτικη αίτηση του στον Άρειο Πάγο να ξεκινήσει έρευνα για την παρακολούθη του από το Predator, «πάγωσαν» την κυβέρνηση.

Αφού όλοι κατάλαβαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός κήρυξε και επίσημα την έναρξη του εμφυλίου στη Ν.Δ. Με τον κίνδυνο ο Αντώνης Σαμαράς να καταστεί ο κυρίαρχος προεκλογικός αντιπολιτευτικός πόλος της Ν.Δ. Και ο πιο επικίνδυνος για το όραμα της ...αυτοδυναμίας.

Το Μαξίμου θέλει να υποβαθμίσει τον αντίπαλο Σαμαρά

Με τις όποιες ελπίδες της κυβέρνησης για υπαναχώρηση Σαμαρά από τα σχέδια του να κάνει κόμμα, να θρυμματίζονται. Και με το Μαξίμου να μην επιθυμεί την σύγκρουση με τον Σαμαρά αλλά να αναγκάζεται να την υπηρετήσει.

Διότι από την μία η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει να αναγάγει τον Αντώνη Σαμαρά σε ρυθμιστή των εκλογών. Αλλά από την άλλη είναι υποχρεωμένη να απαντάει στις βολές του για να μην χάσει κι άλλους ψηφοφόρους.

Είναι ενδεικτικό ότι στον «πρωινό καφέ» θέλοντας να υποτιμήσουν τα χτυπήματα Σαμαρά διέρρεαν ότι το θέμα τους απασχόλησε μόνο για ένα λεπτό. Όταν αναρωτήθηκαν αν τα video απηχούσαν την πραγματική εμφάνιση Σαμαρά ή ήταν αποτέλεσμα AI!

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Ωστόσο δεν μπορεί να αποφύγει την μετωπική σύγκρουση

Και μετά άρχισε ο ορυμαγδός των ερωτήσεων στο briefing με τον Π. Μαρινάκη να περνάει στην αντεπίθεση. Προσαρμόζοντας το νέο δόγμα Μαξίμου στο «θα ασχολούμαστε με τον Αντώνη Σαμαρά μόνο όταν μας ρωτούν». Δηλαδή κάθε μέρα. Αφού ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν έχει σκοπό να μειώσει αλλά να αυξήσει ταχύτητα.

Πρώτα για να «σκοτώσει» την επιχειρηματολογία του Μαξίμου περί προσωπικού καπρίτσιου. Αναδεικνύοντας σειρά πολιτικών θεμάτων στα οποία διαφωνεί. Επιστρέφοντας τον «μουτζούρη» για την πτώση των ποσοστών της Ν.Δ. στην κυβέρνηση.

Και μετά για να συσπειρώσει το εκλογικό σώμα της Ν.Δ. που συμφωνεί μαζί του.

Σαμαράς: «Δεν φταίω εγώ που η Ν.Δ. πήγε από το 40% στο 20%

Οι βολές του Αντώνη Σαμαρά κατά της Ντόρας Μπακογιάννη και η απάντηση προς το Μαξίμου για την κατηγορία της «προδοσίας» -με απλά λόγια- σκοπό είχαν να αποενοχοποιήσουν την ψήφο του Νεοδημοκράτη προς το κόμμα που ετοιμάζει. «Η Ντόρα δεν μπορεί να χωνέψει ότι την κέρδισα πριν από 17 χρόνια», «Δεν φταίω εγώ που η Ν.Δ έπεσε από το 40% στο 20%. Τους τα έλεγα. Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Για τα εθνικά θέματα και δεν με άκουγαν» ήταν μερικές από τις φράσεις – μαχαίρια προς την κυβέρνηση.

Σκληρή απάντηση Μαξίμου με το «Ρετιρέ» της προδοσίας

«Πράγματι έγινε πρωθυπουργός με την ανοχή της Ν.Δ. που τον συγχώρεσε και τώρα στρέφεται πάλι εναντίον της παράταξης» απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη αναβιώνοντας την προαιώνια έχθρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με το σίριαλ «Ρετιρέ» που προβάλλεται σε επανάληψη τα καλοκαίρια και βλέπεται ευχάριστα. «Η επανάληψη στην πολιτική δεν είναι ευχάριστη όπως στην τηλεόραση» είπε. Όπου η λέξη «επανάληψη» αφορούσε την επανάληψη εκ μέρους του Σαμαρά της «προδοσίας» της παράταξης.

Εδεσαϊκός και ομόφυλα μπήκαν στον μύλο της σύγκρουσης

Την εκλογική ζημιά που έκανε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών στη Ν.Δ ο κ. Μαρινάκης την παραδέχθηκε εμμέσως αλλά την προσπέρασε. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν. Αν, ωστόσο, κάθε φορά που κάποιος που είχε παράπονο έκανε νέο κόμμα δεν θα υπήρχε σήμερα ΝΔ» είπε.

Ακόμη και ο Πρόεδρος του Εδεσσαϊκού μπήκε στο μπλέντερ των αλληλοκατηγοριών Σαμαρά – Μαρινάκη. Με τον πρώην πρωθυπουργό να παρομοιάζει τα επιχειρήματα Μαρινάκη περί ευθύνης του Σαμαρά αν η Ν.Δ. αποτύχει στις εκλογές με τα επιχειρήματα του Προέδρου του Εδεσσαϊκού.

Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι ο εν λόγω Πρόεδρος δικαιώθηκε...

Πινγκ πονγκ κατηγοριών για το αίτημα Σαμαρά να ερευνηθεί η παρακολούθηση του μέσω Predator

Και μετά ξέσπασε νέα κόντρα.. Με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης.

Όταν ο Αντώνης Σαμαράς προσέφυγε στον Άρειο Πάγο και ζήτησε έρευνα για το γεγονός ότι υπήρξε θύμα υποκλοπών. «Ο κ. Σαμαράς κατ΄ επανάληψη έχει ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση μέχρι σήμερα» ανέφερε στο τέλος της αίτησης του ο πρώην πρωθυπουργός.

Μαξίμου: Γνώριζε ότι ήταν υποψήφιος το ’23

«Το θέμα είναι στη δικαιοσύνη αλλά από ότι θυμάμαι το ΄23 ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Ν.Δ.» σχολίασε υπαινικτικά ο Π. Μαρινάκης υπονοώντας ότι τότε δεν εξέφρασε δυσφορία ο κ. Σαμαράς για ένα σκάνδαλο που έγινε το 2019.

Το εσωκομματικό πινγκ πονγκ συνεχίστηκε με την ανταλλαγή βαριών κατηγοριών εκατέρωθεν.

Σαμαράς : Όποιος έχει την μύγα ..μυγιάζεται

«Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;" Αναρωτήθηκαν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά υπονοώντας ότι όποιος έχει την μύγα μυγιάζεται..

Και προσθέτοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έκανε τα στραβά μάτια όπως υπονοεί το Μαξίμου διότι ο ίδιος ενημερώθηκε για την παρακολούθηση του με το Predator από τη λίστα Μενουδάκου μετά τις εκλογές του ΄23.

Στις διαρροές Σαμαρά περί... μύγας που μυγιάζεται απάντησαν κυβερνητικές πηγές «Μα ο Σαμαράς είπε πριν από λίγες ώρες ότι ρωτούσε την κυβέρνηση και δεν έπαιρνε απάντηση. Επίσης ο ίδιος έχει κατηγορήσει δημόσια την κυβέρνηση για το σκάνδαλο» έλεγαν.

Και όπως καταλαβαίνουμε η πρόβα τζενεράλε του εμφυλίου προμηνύει εσωκομματική μάχη μέχρις εσχάτων..