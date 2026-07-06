Ο κ. Κεσσές εκτιμά ότι η φερόμενη απόπειρα παγίδευσης ενός πρώην πρωθυπουργού αναδεικνύει πως οι εμπλεκόμενοι δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα.

Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς υπήρξε στόχος του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2021, μέσω δύο παραπλανητικών μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο ανέφερε: «Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες», ενώ το δεύτερο έγραφε: «Πρόεδρε σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις».

Ο κ. Κεσσές εκτιμά ότι η φερόμενη απόπειρα παγίδευσης ενός πρώην πρωθυπουργού αναδεικνύει πως οι εμπλεκόμενοι δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την πρόσφατη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά ως ιδιαίτερα σημαντική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που προχωρά σε σχετική νομική ενέργεια μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τη διαβίβαση της υπόθεσης για περαιτέρω διερεύνηση. Κατά τον ίδιο, το περιεχόμενο της αίτησης ισοδυναμεί ουσιαστικά με μήνυση και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες εξελίξεις.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι, όπως αναφέρει, καμία κρατική υπηρεσία δεν τον έχει καλέσει να καταθέσει ούτε έχει προχωρήσει σε έλεγχο της κινητής συσκευής του.

Αιχμές αφήνει και για τη στάση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι, με ευθύνη συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, δεν έχουν ληφθεί καταθέσεις από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει εξεταστεί η κινητή συσκευή του, ούτε έχουν διερευνηθεί ενδεχόμενη διαρροή προσωπικών δεδομένων και απόρρητων εγγράφων ή οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να είχε παραβιαστεί η συσκευή του. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την έως σήμερα εισαγγελική έρευνα «επιφανειακή».

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Τέλος, ο κ. Κεσσές υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να μην διερευνώνται σε βάθος αδικήματα όπως η κατασκοπεία, η παραβίαση μυστικών της Πολιτείας και η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, τα οποία, σύμφωνα με την άποψή του, θα μπορούσαν να συνδέονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Κλείνοντας, υποστηρίζει ότι η στάση του Αντώνη Σαμαρά ενισχύει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, αντιπαραβάλλοντάς την με τη στάση άλλων θυμάτων, τα οποία –όπως αναφέρει– δεν έχουν προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες.

Όλη η ανάρτηση:

Ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού Predator στις 7 και 8.10.2021. Το ένα μήνυμα έγραφε « Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες», ενώ το άλλο ανέφερε «Πρόεδρε σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις».

Η παγίδευση του αποδεικνύει ότι οι δράστες δεν είχαν καμία αναστολή, καθώς στόχευσαν ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα ως πρώην Πρωθυπουργό.

Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο πράττει το αυτονόητο μετά την εμβληματική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και την διαβίβαση της υπόθεσης για περαιτέρω διερεύνηση. Με βάση το περιεχόμενο της αίτησης, είναι προφανές ότι το αίτημα του επέχει θέση μηνύσεως και θα πυροδοτήσει εξελίξεις.

Παράλληλα αναδεικνύει την προκλητική απουσία ουσιαστικής διερεύνησης της παγίδευσης του μέχρι και σήμερα, αφού καμία κρατική υπηρεσία δεν τον έχει καλέσει για κατάθεση ούτε έχει ελεγχθεί η συσκευή του.

Το ίδιο ισχύει και για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία με ευθύνη των κ. Αδειλίνη, Ζήση, Τζαβέλα και Μπακέλα δεν έχουν λάβει κατάθεση από των πρώην Πρωθυπουργό, δεν έχουν ελέγξει την κινητή του συσκευή, δεν έχουν αναζητήσει αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων και απόρρητων εγγράφων και δεν έχουν διερευνήσει πού βρισκόταν και με ποιους αλληλεπιδρούσε ενώ είχε μετατραπεί η συσκευή του σε κινητό κοριό. Η μέχρι τώρα έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι επιφανειακή και προσβάλει την κοινή λογική και νοημοσύνη.

Παρά την απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής έρευνας και την προκλητική μη λήψη καταθέσεων από τα θύματα, θυμίζω ότι προς το παρόν εξακολουθεί να μην ανασύρεται η υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά τα αδικήματα της κατασκοπείας, της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τα οποία προέκυψε κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η στάση του Αντώνη Σαμαρά προασπίζει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε αντίθεση με τα υπόλοιπα θύματα, που επιλέγουν τη σιωπή. Το κράτος δικαίου προστατεύεται μέσα από αποφασιστικές ενέργειες και υπονομεύεται από την αδράνεια και τις παραλείψεις