«Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Για τα δύο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, ένα εκ των οποίων την έβαλε στο «στόχαστρο», κλήθηκε να απαντήσει η Ντόρα Μπακογιάννη.Η βουλευτής Χανίων τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 πως στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ, ενώ πρόσθεσε πως αν θα κάνει ή όχι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.

Σε ό,τι αφορά στο βίντεο που κατηγορεί την ίδια ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, ενώ είπε πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πολιτική ιστορικά του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει».

Στο ερώτημα αν το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε: «Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε». Ακόμα, ερωτηθείσα αν ήταν λάθος η επάνοδός του στη ΝΔ, είπε: «Το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Τη βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

«Ο Καραμανλής δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη»

Για τον Κώστα Καραμανλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακός, τονίζοντας πως δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη, ενώ στο ερώτημα αν θα συμπαραταχθεί με τον Αντώνη Σαμαρά, έστω και σιωπηρά, είπε: «Όχι, δεν θα το κάνει. Είναι βαθιά παραταξιακός, και λόγω ονόματος. Δεν θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Με αφορμή πρόσφατη δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ΝΔ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουν διαφορά λιγότερη από 10 μονάδες και κατά πόσο αυτό προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε: «Έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες».

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Και πρόσθεσε: «Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είαι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».

Ακρίβεια

Αναγνώρισε πως η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα, αφού όπως είπε: «Δίνουμε μάχη. Όλοι οι βουλευτές το λένε και ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, μπας και μπορέσουμε να τιθασεύσουμε κυρίως τον τιμάριθμο στα σούπερ μάρκετ».

Για Σύνοδο ΝΑΤΟ

Τέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ επισήμανε πως είναι «κρίσιμη σύνοδος για όλους τους Ευρωπαίους, που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Θέλουν να δείξουν στον Τραμπ ότι έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την αμυντική θωράκιση. Από την άλλη δεν θέλουν να δείξουν ότι είναι μαριονέτες του Τραμπ. Πρέπει να κρατήσουν ισορροπία στο ΝΑΤΟ, που δεν θα είναι εύκολη. Θα δούμε.. ΟΙ ΗΠΑ καλούνται να εξειδικεύσουν την πολιτική τους στο ΝΑΤΟ, άρα υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα».