Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Η φωτιά ξέσπασε στη θέση «Σφάκα».

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Οινόη Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο αρχικά έσπευσαν 82 πυροσβέστες με 20 οχήματα και στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Συνολικά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι:

122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 αεροσκάφη και και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2073755459681485273}

Βίντεο από την περιοχή που ξέσπασε η φωτιά

{https://www.facebook.com/reel/2235715067228783}

Ο χάρτης της περιοχής που ξέσπασε η φωτιά

{https://www.facebook.com/61570206216439/videos/pcb.2790971744612163/1728552921602979}

Νέες εικόνες από την περιοχή (Πηγή φωτό Meteo Hellas)