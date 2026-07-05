Συγχαρητήρια ανάρτηση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Την επέμβαση αστυνομικών στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης συγχαίρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Η Ένωση δημοσίευσε και βίντεο με αστυνομικούς να σώζουν σκύλο.

«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που από χθες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες συμβάλλουν στην εκκένωση περιοχών και στην καθοδήγηση συμπολιτών μας σε ασφαλή σημεία, όπως συνέβη και πριν λίγες ημέρες στην περιοχή της Λητής» έγραψε μεταξύ άλλων.

{https://www.facebook.com/reel/944729845245402}

Ολόκληρη η ανάρτηση:

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«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που από χθες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες συμβάλλουν στην εκκένωση περιοχών και στην καθοδήγηση συμπολιτών μας σε ασφαλή σημεία, όπως συνέβη και πριν λίγες ημέρες στην περιοχή της Λητής

Ταυτόχρονα εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και στις πυροσβεστικές δυνάμεις, στους πιλότους των Canadair και ελικοπτέρων καθώς και εθελοντών που επιχείρησαν στα σημεία

Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες στην πόλη μας έλαβαν χώρα τραγικά και δύσκολα περιστατικά

Οι Αστυνομικοί της ΓΑΔΘ βρίσκονται όπως πάντα δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας έχει πραγματική ανάγκη και θα πράξουν το καθήκον τους για να οδηγήσουν τους δράστες όλων αυτών των τραγικών γεγονότων στην δικαιοσύνη

Αναρτούμε το παρακάτω βίντεο για να αντιληφθούν και οι πλέον δύσπιστοι ότι κάτω από την στολή υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ομάδας ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης».