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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για την πορεία της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που αναπτύχθηκε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και σε εκτάσεις του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

️Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον Συντονιστή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστράτηγο Αριστείδη Κατιρτζίδη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για την πορεία της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που αναπτύχθηκε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και σε εκτάσεις του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, επικοινώνησε με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη και ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Δήμου, τα μέτρα πολιτικής προστασίας και τις εκκενώσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τη στήριξή του προς τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, των Δήμων και σε όσους επιχειρούν στο πεδίο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα στις 19:00 θα βρεθεί στον πολυχώρο εκδηλώσεων Δηβέλια όπου θα ενημερωθεί αρμοδίως από την Πυροσβεστική και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.