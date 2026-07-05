Το περιστατικό έκανε γνωστό η κηδεμόνας της σκυλίτσας.

Σκυλί στην Κρήτη πέθανε λίγο μετά την κατανάλωση ενός λαγοκέφαλου.

Το περιστατικό έκανε γνωστό η κηδεμόνας της σκυλίτσας. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία, το σκυλάκι βρήκε έναν λαγοκέφαλο που φέρεται να είχαν ψαρέψει και να το άφησαν στην ακτή. Δυστυχώς, το σκυλάκι τον έφαγε και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά.

«Εκεί που παρκάραμε το αυτοκίνητό μας έγινε. Με το που την κατεβάσαμε αυτή τα μύρισε, πολύ λιχούδα ήταν. Τα άρπαξε κατευθείαν, δεν καταλάβαμε ότι ήταν λαγοκέφαλοι σε καμία περίπτωση εκείνη την στιγμή. Σε μέγεθος αθερίνας ήταν, πολύ μικρό. Δεν έφαγε μεγάλο ψαράκι για να προβληματιστούμε. Και μέσα σε τρία λεπτά τα είχε κάνει και εμετό. Είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, στις παραλίες να φάει κάποια βλακεία, να το κάνει εμετό, να έχουμε το νου μας. Είχαμε πάντα φάρμακα μαζί, κατάλληλα για δηλητήρια αλλά αυτό δεν το πιάνει τίποτα. Και εκεί την είχαμε το νου μας, έπαιζε, κολυμπούσε στην αρχή και μετά, μέσα στο ένα τέταρτο με 20′ άρχισε πάρα πολύ να «πέφτει». Παρέλυσαν μετά τα ποδαράκια της απότομα. Φύγαμε κακήν κακώς. Είναι το έβδομο σκυλάκι φέτος το καλοκαίρι, θύμα της παραλίας της Κρήτης που χάνεται με αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι να το ξέρουν οι υπόλοιποι, μακάρι να το’ ξερα κι εγώ», ανέφερε η κηδεμόνας του σκύλου.

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