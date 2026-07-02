Η La Gorda «πανηγύριζε» με τους Μεξικανούς φιλάθλους για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Ένα μήνα έψαχνε η Άλε Γκαρσία τη La Gorda που είχε καταφέρει να το σκάσει ξανά από το σπίτι τους, αλλά ο σκύλος παρέμενε άφαντος. Πού να ήξερε ότι θα έβρισκε ξανά το αγαπημένο της κατοικίδιο με τη «βοήθεια» της εθνικής ομάδας του Μεξικού και του Μουντιάλ 2026.

Το βράδυ που το Μεξικό νίκησε την Τσεχία (25/6), στο τρίτο ματς της φάσης των ομίλων, χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026. Η Άλε Γκαρσία ήταν στο σπίτι της, στη Θιουδάδ Βικτόρια στο βορειοανατολικό Μεξικό (που η ομάδα του πλέον έχει προκριθεί στους «16»), όταν της τηλεφώνησε ενθουσιασμένος ο αδελφός της. Μόλις είχε δει τη La Gorda σε πλήθος φιλάθλων που πανηγύριζαν.

Η 24χρονη δεν τον πίστεψε. Το σημείο που της ανέφερε ήταν μακριά από το σπίτι της. Όταν της έστειλε ένα Facebook Live, ήταν σίγουρη: ο σκύλος που είχε σηκώσει ένας φίλαθλος πανηγυρίζοντας ήταν η La Gorda.

Μαζί με μια φίλη της, πήγαν αμέσως να ψάξουν τον σκύλο. Έφτασαν εκεί όπου πανηγύριζαν οι φίλαθλοι και άρχισαν να φωνάζουν το όνομα της La Gorda. Λίγες στιγμές μετά, ο σκύλος έτρεξε προς το μέρος τους, χαρούμενος που έβλεπε την Γκαρσία.

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Μουντιάλ 2026: Viral η ιστορία της άτακτης La Gorda

Η La Gorda, έξι χρονών σήμερα, ήταν έξυπνη και άτακτη από κουτάβι, λέει η 24χρονη. Τον προηγούμενο μήνα, κατάφερε να βγει από ένα μικρό κενό στον φράχτη, αλλά αυτό είχε ξανασυμβεί και πάντα επέστρεφε, κλαίγοντας για να της ανοίξουν την πόρτα, έπειτα από λίγα λεπτά ή ώρες. Ενίσχυσαν πολλές φορές τον φράχτη, αλλά η La Gorda είναι… ειδική στις αποδράσεις, λέει η Γκαρσία, καθώς πάντα κατάφερνε να στριμώχνεται σε τρύπες που φαίνονταν υπερβολικά μικρές για να χωρέσει το σώμα της.

Όμως, αυτή τη φορά, δεν επέστρεψε όπως συνήθως. Η Γκαρσία έκανε αναρτήσεις στο Facebook, αναζητώντας την. Δύο φορές της είπαν ότι την είχαν δει, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί, ο σκύλος είχε εξαφανιστεί. Αλλά συνέχισε να ελπίζει: «Ξέραμε πως ήταν ζωντανή», δηλώνει.

Όταν επιτέλους τη βρήκε, με τη «βοήθεια» των φιλάθλων που πανηγύριζαν, η La Gorda είχε χάσει σχεδόν επτά κιλά ενώ περιπλανιόταν στην πόλη και είχε χτυπήσει τη μία πατούσα της, κάτι που ξεπέρασε γρήγορα. Κατά τα άλλα, ήταν υγιής έπειτα από έναν μήνα στους δρόμους.

Η ανάρτηση της Γκαρσία μετά τον εντοπισμό του σκύλου της έγινε viral και απασχόλησε πολλά ΜΜΕ στο Μεξικό αλλά και όλο τον κόσμο. Μάλιστα, όσο πιο γνωστή γινόταν η ιστορία, τόσο περισσότερα μάθαινε η 24χρονη για τις περιπέτειες του σκύλου της όσο ήταν στους δρόμους, αφού πολλοί της έστειλαν βίντεο και φωτογραφίες που τάιζαν ή φρόντιζαν τη La Gorda, νομίζοντας πως ήταν αδέσποτη.

Πηγή: Washington Post