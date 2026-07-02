Οι Αμερικανοί είχαν να νικήσουν ευρωπαϊκή εθνική ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν είχαν επικρατήσει (ξανά) της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι.

Η πρόκριση των ΗΠΑ στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το 2-0 επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία κι αξία από ένα απλό «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έβαλε τέλος σε μία «κατάρα» που τη συνόδευε εδώ και σχεδόν 4,5 χρόνια απέναντι σε ευρωπαϊκούς αντιπάλους.

Οι Αμερικανοί είχαν να νικήσουν ευρωπαϊκή εθνική ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν είχαν επικρατήσει (ξανά) της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι. Από εκείνο το βράδυ και μέχρι τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ακολούθησαν δέκα διαδοχικές ήττες απέναντι σε ομάδες της UEFA, με αντιπάλους όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ελβετία και η Τουρκία.

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Το εν λόγω αρνητικό σερί είχε εξελιχθεί σε... μόνιμο θέμα συζήτησης στα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης πριν από τον αγώνα με τους Βόσνιους, με τον ίδιο τον Ποτσετίνο να απορρίπτει τη σημασία του και να χαρακτηρίζει τα στατιστικά «σύμπτωση». Τελικά οι παίκτες του έδωσαν την πιο ηχηρή απάντηση μέσα στο γήπεδο.

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Παρά την αποβολή του Φολαρίν Μπάλογκουν στο δεύτερο ημίχρονο, οι ΗΠΑ κράτησαν το προβάδισμά τους, βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Μάλικ Τίλμαν και πανηγύρισαν μία νίκη με διπλή αξία. Οχι μόνο προκρίθηκαν στους «16» της διοργάνωσης, όπου πλέον θα αντιμετωπίσουν στις 7 Ιουλίου (03:00) το Βέλγιο στο Σιάτλ, αλλά «έσπασαν» κι ένα αρνητικό σερί που είχε αρχίσει να «βαραίνει» ψυχολογικά μία γενιά ποδοσφαιριστών που φιλοδοξεί να οδηγήσει το αμερικανικό ποδόσφαιρο σε νέα εποχή.

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