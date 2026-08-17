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Σοκ στο Χόλυγουντ από τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 36 ετών άφησε η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις δημοφιλείς σειρές «Heroes» και «Nashville».

Την τραγική είδηση ανακοίνωσαν την Κυριακή οι εκπρόσωποί της, αποχαιρετώντας την ηθοποιό.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Τα αίτια του θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η Πανετιέρ είχε παραπονεθεί το τελευταίο διάστημα για πόνους στην πλάτη. Ο σύντροφός της, Brian Hickerson, φέρεται να ταξίδεψε από το Λος Άντζελες προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της, μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

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Η καριέρα της σε «Heroes», «Nashville» και «Scream»

Η Χέιντεν Πανετιέρ απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα μέσα από τον ρόλο της μαζορέτας Κλερ Μπένετ στη σειρά «Heroes» του NBC.

Ακολούθησε η συμμετοχή της στη μουσική δραματική σειρά «Nashville», όπου υποδύθηκε την τραγουδίστρια Τζούλιετ Μπαρνς, ρόλος που της χάρισε αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία.

Παράλληλα, συμμετείχε στο κινηματογραφικό franchise «Scream», ενσαρκώνοντας την Kirby Reed, ενώ δάνεισε τη φωνή της στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι «Until Dawn».

Η ηθοποιός είχε βιώσει μία μεγάλη οικογενειακή τραγωδία τα προηγούμενα χρόνια, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 πέθανε ο αδελφός της, Τζένσεν, σε ηλικία 28 ετών.

Ο θάνατός του είχε επηρεάσει βαθιά την Πανετιέρ, η οποία είχε περιγράψει την απώλεια ως ένα γεγονός που την έκανε να χάσει την ψυχή της.

Η δύσκολη προσωπική της ζωή

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της, μεταξύ άλλων για την επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση της κόρης της.

Είχε αποκαλύψει ότι παραλίγο να χάσει τη ζωή της κατά τη διάρκεια του τοκετού και ότι, το 2018, παραχώρησε την επιμέλεια της κόρης της στον πρώην σύζυγό της, τον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών της πυγμαχίας Βλαντιμίρ Κλίτσκο, ενώ προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.

Η κόρη της, ηλικίας 11 ετών, ζει σήμερα στην Ευρώπη.

Από τις διαφημίσεις στην κορυφή του Χόλιγουντ

Η Πανετιέρ ξεκίνησε την επαφή της με τον χώρο του θεάματος σε ηλικία μόλις 11 μηνών, όταν εμφανίστηκε σε τηλεοπτική διαφήμιση.

Η υποκριτική της καριέρα άρχισε το 1994, όταν ανέλαβε τον ρόλο της Σάρα Ρόμπερτς στη σαπουνόπερα του ABC «One Life to Live», όπου παρέμεινε έως το 1997.

Στη συνέχεια, από το 1996 έως το 2000, συμμετείχε στη σαπουνόπερα του CBS «Guiding Light», υποδυόμενη τη Λίζι Σπόλντινγκ.

Στην πορεία της καριέρας της συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Remember the Titans», «Racing Stripes», «Ice Princess» και «I Love You, Beth Cooper», καθώς και στη σειρά «Ally McBeal».

Για τη συμμετοχή της στην ταινία της Pixar «A Bug's Life» ήταν υποψήφια για βραβείο Νέου Καλλιτέχνη, ενώ είχε επίσης λάβει υποψηφιότητα για Grammy, γεγονός που την κατέταξε στις νεότερες υποψήφιες στην ιστορία του θεσμού.

Η αγάπη της για τη μουσική

Εκτός από την υποκριτική, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε ασχοληθεί και με τη μουσική, ηχογραφώντας τραγούδια για ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες συμμετείχε.

Μεταξύ αυτών ήταν το «My Hero is You» για την ταινία του Disney Channel «Tiger Cruise» και το «I Fly» για την ταινία «Ice Princess», στην οποία συμπρωταγωνίστησε με την αείμνηστη Μισέλ Τράχτενμπεργκ.

Το 2008 κυκλοφόρησε και το πρώτο της single που δεν συνδεόταν με κάποιον υποκριτικό της ρόλο, το reggae-inspired «Wake Up Call».

«This Is Me: A Reckoning»

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning» έγιναν μπεστ σέλερ των «New York Times».

Στο βιβλίο, η Πανετιέρ μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή της υπό το φως της δημοσιότητας, την καριέρα της, τις προσωπικές της δυσκολίες και τις σημαντικές απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.



