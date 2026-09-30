Η ανακοίνωση της οικογένειας του ηθοποιού για τον θάνατο της 13χρονης κόρης του.

Ο ηθοποιός Τσαντ Λόου, αδελφός του Ρομπ Λόου, και η παραγωγός Κιμ Πέιντερ ανακοίνωσαν τον θάνατο της μόλις 13 ετών κόρης του Φιόνα.

Σε δήλωσή τους στο People, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ανάφεραν πως η οικογένεια Λόου «είναι βαθιά συντετριμμένη από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα. Ήταν ένα υπέροχο νεαρό κορίτσι, έξυπνο, δημιουργικό και με αγάπη για τον χορό. Οι αδελφές της και οι γονείς της τη λάτρευαν. Για να είμαστε ειλικρινείς ήταν το φως της ζωής μας.

»Ο θάνατός της είναι αποκαρδιωτικός για ολόκληρη την οικογένεια και ζητούμε την προσευχή σας και να σεβαστείτε την ιδιοτικότητα της στιγμής. Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας παλεύει με ψυχικές ασθένειες παρακαλώ καλέστε στην ειδική γραμμή 988».

Η Φιόνα Λόου γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 2012. Ήταν το δεύτερο παιδί ζευγαριού, που έχει δύο ακόμα κόρες την Μέιμπελ, 17 ετών και την Νίξι, 10 ετών.

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