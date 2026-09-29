Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του και της προσωπικότητάς του.

Με αφορμή τα θέματα που συζητήθηκαν ο Γιώργος Χρυσοστόμου, μίλησε για την ψυχοθεραπεία και τον λόγο για τον οποίο επιλέγει να εστιάζει περισσότερο στα επαγγελματικά του, καταναλώνοντας χρόνο στη δουλειά.

«Καμιά φορά δουλεύω τόσο πολύ για να ξεχάσω, άμα δεν δουλεύω πολύ αρχίζω και σκέφτομαι και αυτό δεν πάει καλά», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή, εξηγώντας ότι η πολύωρη εργασία τον βοηθάει στην καθημερινότητά του καθώς, η σκέψη του δεν εστιάζει σε πράγματα που μπορεί να τον ταράξουν: «Έκανα φέτος διακοπές 10 μέρες. Την 7η μέρα άρχισαν κάποια πράγματα, να πονάει το στομάχι μου, κάτι τέτοια. Από το σχολείο είχα να κάνω τόσες μέρες διακοπές… Το να δουλεύω τόσο πολύ δεν το κάνω συνειδητά για να μην σκέφτομαι… Αλλά διαπιστώνω ότι όποτε κάθομαι σκέφτομαι. Και σκέφτομαι πράγματα που με ταράζουν…».

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«Μεγαλώνω, ηρεμούν κάποια… Είμαι 46», πρόσθεσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

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Γιώργος Χρυσοστόμου: «Παλιά ήμουν πολύ οξύθυμος»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στην επιρροή που έχει πάνω του η ψυχοθεραπεία και ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να εστιάσει στον εαυτό του:

«Με ρώτησες για το OCD, άμα κάθομαι θα αρχίσω με το χνούδι. Κατάλαβες; Δηλαδή δεν είχα τι να κάνω και έτρεμε ένα πλαστικό στο αυτοκίνητο και έφαγα δύο μέρες να ασχολούμαι με το γιατί τρέμει. Θέλω να πω, βρίσκουν χώρο κάτι τέτοια, οπότε προσπαθώ να εκτονώνω στη δουλειά αυτόν τον εαυτό, να τον αφήσω να βασανίζεται με αυτό».

«Και αυτή μόνη της δεν κάνει (σ.σ η ψυχοθεραπεία). Δηλαδή, άμα πηγαίνεις δίνεις το 50ευρω και μετά δεν κάθεσαι να το δουλέψεις και λίγο είναι σαν να πληρώνεις τη συνδρομή στο γυμναστήριο και να μην πηγαίνεις. Οι άλλοι το βλέπουν πιο πολύ. Και εγώ λίγο το βλέπω, δηλαδή σε κάποιες καταστάσεις λέω ‘μπράβο, δεν μου το ‘χα’. Σε κάποιες φάσεις που είμαι ψύχραιμος και δεν το περίμενα. Πάνω στην κούραση, στην πρόβα. Πιο παλιά νομίζω ότι μπορεί να έχανα τον έλεχο. Ήμουν πολύ οξύθυμος. Με τον εαυτό μου, όχι με τους άλλους. Αλλά να μην μπορώ να ελέγξω πράγματα. Τώρα τον έχω, του εαυτού μου και τον συναισθημάτων μου», κατέληξε ο Γιώργο Χρυσοστόμου.

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