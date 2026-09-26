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Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών η Δέσποινα Τομαζάνη, συγγραφέας και ηθοποιός που είχε παίξει στην εμβληματική ταινία του νέου ελληνικού κινηματογράφου «Γλυκιά Συμμορία».

Η Δέσποινα Τομαζάνη πέθανε το πρωί του Σαββάτου (26/9), έπειτα από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας, συνέπεια πνευμονικού οιδήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Γεννήθηκε στη Χίο την 1η Ιουνίου του 1945, με καταγωγή από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας και τα Κοτύωρα. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομίμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης. Από τα 18 της χρόνια έπαιζε σε ελληνικά και γαλλικά θέατρα, αλλά και με ρόλους στον ελληνικό, σουηδικό, αμερικανικό και γαλλικό κινηματογράφο.

Παράλληλα με τη μακρά πορεία της στην υποκριτική, έγραψε σενάρια και εξέδωσε βιβλία. Πολλά από τα έργα της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά και ιταλικά. Στο 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών χωρών είχε τιμηθεί με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «L' ombre de la terre» του Tajeb Louichi.

Οι ταινίες που έπαιξε η Δέσποινα Τομαζάνη

Μεταξύ άλλων έπαιξε στις ταινίες:

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«Μουντστώντ (Αντίσταση)» του Πέτερ Βέστερ

«Aμάλα-Κάμαλα» του Μπενκτ Λαγκερκβιστ

«Ντον Ζουάν» του Ροζέ Βαντίμ

«Περιπλάνηση» του Χρ. Χριστοφή

«Γλυκιά Συμμορία» του Νικ. Νικολαΐδη

«Φωτογραφία» του Νικ. Παπατάκη

«Τέλος Εποχής» του Αντ. Κόκκινου

Επίσης, έγραψε τους διαλόγους, έπαιξε και συνεργάστηκε στο σενάριο της σουηδικής ταινίας «Με λένε Στέλιο» (βραβείο Κριτικών Φεστιβάλ Βενετίας 1973). Διετέλεσε βοηθός του σκηνοθέτη Johan Bergestrole, ενώ συνεργάστηκε με τον Αλέξη Δαμιανό στον «Ηνίοχο».

Εξάλλου, υπήρξε συν-σεναριογράφος στην ταινία του Γ. Πανουσόπουλου «Ελεύθερη Κατάδυση» και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Το φως που σβήνει» του Β. Ντούρου.

Για την τηλεόραση έγραψε τα σενάρια: «Μέντιουμ» και «Το Φύλλο, το Πηγάδι και τ' Αγγέλιασμα», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Στην τηλεόραση ερμήνευσε ρόλους στα: «Φάκελος Αμαζών», «Γκάστερμπάιντερ», «Ομίχλη», «Μέντιουμ», «Το φύλλο» κ.ά.

Παράλληλα διακρίθηκε κι ως συγγραφέας, εκδίδοντας τα βιβλία: