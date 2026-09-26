«Ενδεχομένως να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πλάκα μετά από την έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου το πρωί της Παρασκευής 26/9, με τις Αρχές να ανασύρουν τις σορούς έξι ανθρώπων που ήταν εκείνη τη μοιραία χρονική στιγμή στο σημείο.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας που βρέθηκε στο σημείο, στάθηκε στο γεγονός ότι οι εικόνες που αντίκρισε του θύμισε την κατάσταση που επικράτησε στην Βηρυτό μετά από τη μεγάλη έκρηξη. «Ανάλογες καταρρεύσεις έχω δει πολλές φορές. Κυρίως όμως μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Βηρυτού με την πολύ μεγάλη έκρηξη σε όλο το κέντρο της Βηρυτού, όπου βλέπαμε αντίστοιχες εικόνες όσον αφορά την κατάρρευση ενός κτιρίου» υποστήριξε για να προσθέσει: «Ήδη βρίσκεται σε μια διαδικασία διερεύνησης. Υποθέτουν, απ’ ό,τι συζητάμε, ότι υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν διευθύντρια του κτιρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα».

«Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε παράλληλα, ενώ εξήγησε ότι η ευπάθεια της συγκεκριμένης κατασκευής οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι τα στοιχεία της τοιχοποιίας «δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους», ενώ συνέδεσε τις εικόνες της κατάρρευσης με αντίστοιχες που είχε δει στη Βηρυτό μετά τη μεγάλη έκρηξη.

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Δούκας: Ενδεχομένως να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έξω από το σημείο της ισχυρής έκρηξης σε νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της ΕΜΑΚ και την ανεύρεση των σορών και των έξι αγνοουμένων.

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Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη ιστορία», επισημαίνοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και για τα δύο αυτά κτίρια, καθώς κρίνονται επικίνδυνα, ενώ σοβαρές ρωγμές έχουν εντοπιστεί και στο απέναντι κτίριο. «Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα», είπε, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο, σε συνεργασία με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του δήμου, καθώς, όπως είπε, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανεύρεση των έξι σορών.

«Κάθε εύρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για τον έλεγχο των παρακείμενων κτιρίων, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κυκλοφορία και η λειτουργία του δρόμου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πρόσθεσε, μεγάλο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει αποκλεισμένο, καθώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν συνεργεία του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι πραγματογνώμονες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία, σε συνεννόηση μαζί τους, μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου θα εξεταστούν από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο δήμαρχος, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει σχετική γνώση, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στον Δήμο Αθηναίων.

Σχετικά με την κατάσταση των παρακείμενων κτιρίων, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η Πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιο λεπτομερής αυτοψία.

«Το ζητούμενο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα μπορέσουν οι ειδικοί να καταλήξουν με ασφάλεια στα αίτια της έκρηξης.

Πλάκα: Τη Δευτέρα αναλυτικοί έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων

Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου στην Πλάκα, καθώς και την προσπάθεια των συνεργείων να απομακρύνουν με ασφάλεια τα μπάζα, περιέγραψε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.

Όπως ανέφερε, από το σημείο του συμβάντος, ο Δήμος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο χώρο των συντριμμιών, έχοντας διαθέσει προσωπικό, μηχανήματα έργου και ειδικά συνεργεία, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Πυροσβεστικής. Σημείωσε ότι ήδη από την πρώτη ημέρα κινητοποιήθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και οι υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πτήσεις drones για την αποτίμηση της κατάστασης.

Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία που διέθεσε ο Δήμος επιχειρούν αδιάκοπα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση προβολέων και γεννητριών, ώστε να διευκολυνθεί παράλληλα και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Ο κ. Γραμματικογιάννης πρόσθεσε ότι η απομάκρυνση των μπάζων δεν αποτελούσε μια συμβατική διαδικασία, καθώς οι διασώστες έπρεπε να κατέβουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να προκληθεί επιπλέον αστάθεια στο ήδη σοβαρά κατεστραμμένο κτίριο ή στα γειτονικά ακίνητα.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε την επιχείρηση ως μια διαδικασία που απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς και για τον λόγο αυτό επιστρατεύθηκαν ειδικά συνεργεία και μηχανήματα που μπορούν να πραγματοποιούν εργασίες «αδιατάρακτης κοπής», ώστε να απομακρύνονται τμήματα της κατασκευής με όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις για τα παρακείμενα κτίρια.

«Πρόκειται για μια αργή αλλά απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή συνεννόηση και υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής», πρόσθεσε.

Σχετικά με την κατάσταση των δύο κτιρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν του κατεστραμμένου νεοκλασικού ο αντιδήμαρχος, είπε ότι έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Γραμματικογιάννης, τα δύο κτίρια δεν είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των σοβαρών βλαβών που έχουν υποστεί. Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των γειτονικών κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων βρέθηκε από χθες στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα συντρίμμια.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, ο αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου.

«Δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό δίκτυο. Προφανώς εδώ έχουμε αστοχία στην κατασκευή του δικτύου στο εσωτερικό του κτιρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραμένει υπό διερεύνηση το τι ακριβώς συνέβη και αν είχαν προηγηθεί εργασίες στο κτίριο τις προηγούμενες ημέρες.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης αναμένεται να προσδιοριστούν από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς που εξετάζουν τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος.