Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό.

Σε επίσημη ενημέρωση αναφορικά με την έκρηξη στην Πλάκα προχώρησε η Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από τα ερείπια έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο κ. Βαθρακογιάννης αναφέρθηκε και στις πληροφορίες για οσμή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης. Όπως διευκρίνισε, πριν από το τραγικό συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου.

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

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Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

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Το χρονικό της τραγωδίας στην Πλάκα

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών στο κέντρο της Αθήνας, με τον τελικό απολογισμό να φτάνει τους έξι νεκρούς.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30, προκαλώντας κατάρρευση μεγάλου τμήματος του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά ακίνητα και σταθμευμένα οχήματα. Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Από τις πρώτες ώρες έγινε γνωστό ότι υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Οι διασώστες άρχισαν να απομακρύνουν τμήμα-τμήμα τα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους.

Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι ελπίδες λιγόστευαν. Οι σοροί εντοπίζονταν διαδοχικά, ενώ η επιχείρηση συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Σάββατο οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα τελευταία σημεία του κατεστραμμένου κτιρίου, όπου εκτιμάτο ότι βρίσκονταν οι δύο άνθρωποι που εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Το μεσημέρι εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους έξι και ολοκληρώνοντας το σκέλος της επιχείρησης που αφορούσε τους αγνοούμενους.

Πλέον το βάρος πέφτει στη διερεύνηση του τι προκάλεσε την έκρηξη. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται βρίσκεται η διαρροή αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό επίσημο πόρισμα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλή και κατοικήσιμα.