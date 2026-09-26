Τεράστια επιχείρηση των Αρχών στα χαλάσματα.

Τραγωδία δίχως τέλος στην Πλάκα καθώς εντοπίστηκαν δυο ακόμη σοροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 6 μετά από την έκρηξη που έφερε την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους το πρωί της Παρασκευής 25/9. Συγκεκριμένα, μετά από τεράστια επιχείρηση των Αρχών βρέθηκαν δυο ακόμη άνθρωποι δίχως τις αισθήσεις τους στα χαλάσματα το απόγευμα του Σαββάτου 26/9, ενώ νωρίτερα είχαν ανασυρθεί και είχαν παραδοθεί στο ΕΚΑΒ αλλά τέσσερα άτομα που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση.

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«Εντοπίστηκε και τέταρτο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είναι από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να εξακριβώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας», είχε δηλώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Έφη Παπαβραμοπούλου.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό όπως γεώφωνα και ειδικές κάμερες.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.

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Πλάκα: Σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια

Παράλληλα, εκτεταμένες ζημιές και σε γειτονικά κτίρια σημειώθηκαν μετά από την έκρηξη στην Πλάκα αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα.

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Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης μιλώντας στο ΕΡΤ News ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και τρία έως τέσσερα ακίνητα, μαζί με το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

Σε μεγαλύτερη ακτίνα, περίπου τριών έως τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων, καταγράφονται κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτίρια.

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«Η εικόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί καταστροφές και βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης, ενώ στο διπλανό κτήριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από τον δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του.

Στο άλλο γειτονικό κτίριο, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, έχει αποκολληθεί η μεσοτοιχία και επίσης καταγράφονται σοβαρές βλάβες. Ζημιές έχουν εντοπιστεί και σε ακόμη ένα κτήριο απέναντι από το σημείο της έκρηξης» υποστήριξε.

Πλάκα: Η επιστολή των κατοίκων για τους κινδύνους που έμεινε αναπάντητη

Η εφημερίδα «Καθημερινή» αποκαλύπτει πως ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στις 5 Οκτωβρίου 2025, μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στον μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν απάντηση.

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«Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία (τυχαία ανάφλεξη, έκρηξη φιάλης υγραερίου, εμπρησμός από δόλο, ξεκαθάρισμα λογαριασμών) σε ένα κέντρο εστίασης, σε ένα εμπορικό κατάστημα, ή ακόμα και σε μία κατοικία που εκτός από τις υλικές ζημιές και την καταστροφή των περιουσιών, θα εγκλώβιζε χωρίς δυνατότητα διαφυγής σε μία παγίδα θανάτου κατοίκους, τουρίστες και εποχούμενους», έγραφαν στην επιστολή τους και ζητούσαν τον συντονισμό Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Δήμου, ΔΕΔΔΗΕ και Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής.

Το έγγραφο είχε σταλεί στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και είχε κοινοποιηθεί στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στον Δήμο Αθηναίων.

Στην επιστολή τους τα μέλη της κίνησης ανέφεραν ως ενδεικτικό παράδειγμα κινδύνου μια παλαιότερη πυρκαγιά σε κτίριο στη συμβολή Αδριανού και Φλέσσα, η οποία προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και κινδύνευσε να επεκταθεί στα όμορα σπίτια. Σημείωναν ακόμη ότι η Πλάκα έχει χωροταξικές και πολεοδομικές ιδιαιτερότητες, καθώς αποτελείται από στενούς δρόμους, δεν έχει κάποιον λειτουργικό κεντρικό οδικό άξονα και, σε συνδυασμό με τη συνύπαρξη μεικτών χρήσεων και τη μεγάλη παρουσία τουριστών και επισκεπτών, θα είναι δύσκολη η διαχείριση κάποιου έκτακτου συμβάντος.

«Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις πυρκαγιών που αντιμετωπίστηκαν χάρις στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, των οποίων τα οχήματα προσέγγισαν με μεγάλη δυσκολία τις εστίες της φωτιάς, αλλά και τους πυροσβεστικούς κρουνούς για ανεφοδιασμό με νερό, κυρίως λόγω της στενότητας των δρόμων, των σταθμευμένων οχημάτων αλλά και της οδικής κυκλοφορίας που δεν είχε δυνατότητες εκτροπής», επισήμαναν στην ίδια επιστολή.

Ενα από τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι είναι κατά πόσον είναι νόμιμες οι χρήσεις ορισμένων κτιρίων στην περιοχή, εάν υπάρχουν επαρκείς δίοδοι διαφυγής σε ταράτσες όπου λειτουργούν καταστήματα και εάν τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας. Μετά την έκρηξη στη Λυσικράτους, πρόκειται να θέσουν εκ νέου στους αρμόδιους φορείς το θέμα της άσκησης στην περιοχή τους.

Στην Πυροσβεστική είχαν απευθυνθεί στο παρελθόν έπειτα από πυρκαγιά σε κτίριο της περιοχής και τα μέλη της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.