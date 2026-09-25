Η αντίδραση της Ανδρομάχης σε ερώτηση για της φήμες χωρισμού με τον Γιώργο Λιβάνη και η απάντηση του ερμηνευτή στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Ξεχωριστές δηλώσεις παραχώρησαν ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, με τον κάθε ένα να απαντά με τον δικό τρόπο στις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν τη σχέση του να περνάει κρίση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από μερικούς μήνες και μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, όμως το καλοκαίρι δημοσιεύθηκαν φήμες που μιλούν για χωρισμό.

Μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή αρνηθεί τις συγκεκριμένες αναφορές.

Η απάντηση της Ανδρομάχης στις φήμες χωρισμού

Το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις την Ανδρομάχη, με την ερμηνεύτρια να αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις που αφορούν τις φήμες χωρισμού.

Στο σύντομο βίντεο, η ερμηνεύτρια αρνήθηκε να απαντήσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλά είναι δυνατό; Αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω… Δεν αφιερώνω κάπου το νέο μου τραγούδι. Δεν θέλω να πω κάτι».

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Η απάντηση του Γιώργου Λιβάνη

Το πρωί της ίδια ημέρας, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» προβλήθηκαν οι δηλώσεις που παραχώρησε ο Γιώργος Λιβάνης.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο θα συνεργαζόταν αυτό τον χειμώνα, ενώ παράλληλα, απάντησε φειδωλά στις φήμες χωρισμούς.

Σε ό,τι αφορά τον πρόωρο θάνατο το Γιώργου Μαζωνάκη και τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν, δήλωσε: «Είναι λίγο δράμα γιατί άλλαξαν τα πράγματα λίγο απότομα. Θα δείξει. Τώρα όλα τα σχήματα έχουν κλείσει, αλλά…».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις φήμες χωρισμούς με την Ανδρομάχη, και το αν ο ίδιος πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Όταν έρθει η ώρα, θα τα πούμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloa3lgf6aox?integrationId=40599y14juihe6ly}