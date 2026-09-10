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Η συγκινητική ανάρτηση του τραγουδιστή για τον συνάδελφό του.

Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, μιλώντας τόσο για το καλλιτεχνικό αποτύπωμά του όσο και για τη συνεργασία που είχαν στο παρελθόν.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν συνεργαστεί το 2022, μια συνύπαρξη που, όπως γράφει ο Γιώργος Λιβάνης, αποτέλεσε για εκείνον «μια ξεχωριστή εμπειρία».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως οι δυο τους επρόκειτο να συναντηθούν ξανά επαγγελματικά τον φετινό χειμώνα στο ΝΟΧ, μοιραζόμενοι και πάλι την ίδια σκηνή.

«Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα»

"Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, με μια φωνή και μια μοναδικότητα που δεν αντιγράφονται. Ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η συνεργασία μας το 2022 ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα, να μοιραστούμε ξανά τη σκηνή και να ζήσουμε όσα είχαμε σχεδιάσει. Δεν προλάβαμε…

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Κρατάμε όμως τις στιγμές, τη μουσική και όλα όσα μας χάρισες.

"Θα μου λείψεις"… "Έλα να δεις"… "Τι σου έχω κάνει"… "Κοίτα να δεις"…

Καλό ταξίδι, Γιώργο."

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