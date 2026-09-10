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Ιατρική πράξη που επιβάλλεται να διενεργείται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τον εξαιρετικά σύνθετο χαρακτήρα της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, η οποία επιβάλλεται να διενεργείται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Πρόκειται για μια απαιτητική εξωσωματική μέθοδο που απευθύνεται σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα και η εκτέλεσή της εκτός οργανωμένων δομών υγείας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας και η πιθανότητα εμφάνισης ραγδαίων επιπλοκών καθιστούν συχνά αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση, καθώς και την υποστήριξη από εξειδικευμένο εξοπλισμό ανάνηψης.

Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση

Γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται μέσω φλεβοκαθετήρα και αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για την απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων από το αίμα. Κατά τα τελευταία έτη, η χρήση της παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση, ιδίως στην αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνοσων παθήσεων.

Επιφυλάξεις για την εφαρμογή σε υγιείς ανθρώπους

Ωστόσο, η διαδικασία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της ευεξίας (wellness), του biohacking και της μακροζωίας, με την ιατρική κοινότητα να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική όσον αφορά τη χρήση της σε υγιείς ανθρώπους.

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Πρόκειται για εξωσωματική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα. Το αίμα του ασθενούς διέρχεται μέσω ειδικού φίλτρου ή φυγοκεντρικού συστήματος που διαχωρίζει το πλάσμα από τα έμμορφα συστατικά του αίματος.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με το υγρό αντικατάστασης.

Στόχος της μεθόδου είναι η γρήγορη απομάκρυνση ουσιών που ευθύνονται για την πρόκληση ή επιδείνωση της νόσου.

Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι:

Αυτοαντισώματα

Ανοσοσυμπλέγματα

Κρυοσφαιρίνες

Παραπρωτεΐνες

Φλεγμονώδεις μεσολαβητές

Τοξίνες ή φάρμακα

Σε ειδικά οργανωμένες μονάδες η διαδικασία

Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε ειδικά οργανωμένες μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες αφαίρεσης ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το αίμα οδηγείται σε μηχάνημα όπου διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κυτταρικά στοιχεία.

Το απομακρυνόμενο πλάσμα αντικαθίσταται από:

Διάλυμα λευκωματίνης 5%

Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα

Συνδυασμό λευκωματίνης και φυσιολογικού ορού

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 4 ώρες. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 3 έως 7 συνεδρίες, ανάλογα με τη νόσο και την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς.

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται

Η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σήμερα σε μεγάλο εύρος νοσημάτων. Οι κυριότερες ενδείξεις περιλαμβάνουν: