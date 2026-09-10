«Δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

«Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν ‘δεν ξεκολλάει’», αναφέρουν κύκλοι από τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν καταφέρνει να ξεκολλήσει τη «βελόνα».

«Από το πρωί διαβάζουμε copy paste τίτλους σε σειρά ειδησεογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που… δεν «ξεκολλάει» στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star», αναφέρουν συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη και συνεχίζουν:

«Δύο επισημάνσεις:

1. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε ενάμιση μήνα η ΕΛΑΣ υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%.

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2. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παραταύτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο «έπεισε» σε σχέση με τις εξαγγελίες των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιο τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90ή ΔΕΘ.

Εντυπωσιακό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να έχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του.

3. Ενώ έως πριν λίγες μέρες, υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διενεργηθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, αυτό δεν τηρήθηκε και δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Και το συμπέρασμα:

Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν ‘δεν ξεκολλάει’».

Καταλήγοντας, οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν με δηκτικό τρόπο: «Το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει. Γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό και άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας».