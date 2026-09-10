Το ξεκίνησε ο Π. Δουδωνής με την «μυστική συμφωνία» που έχουν κάνει Τσίπρας και Μητσοτάκης για να... συγκυβερνήσουν και το συνεχίζουν τις τελευταίες ημέρες στελέχη κοντά στον Ανδρουλάκη!

Με αφορμή μια ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη το ΠΑΣΟΚ είδε επιβεβαίωση της ...αποκάλυψής του ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει ως στόχο τη ...συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Την ...αποκάλυψη είχε πρωτοκάνει ο Παναγιώτης Δουδωνής, που είχε διαβλέψει και ...μυστική συμφωνία Μητσοτάκη-Τσίπρα για τη συγκυβέρνηση!

Μετά την ανάρτηση Σιακαντάρη, που δεν είναι καν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ καθώς όπως ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να διατηρεί τις προσωπικές του απόψεις, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε. Πάλι με τον Παναγιώτη Δουδωνή ο οποίος στη δήλωσή του χαρακτήρισε «ιδεολογικό ινστρούχτορα» τον Σιακαντάρη, αλλά δυστυχώς και με τον Κώστα Τσουκαλά, ενώ νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης το Γραφείο Τύπου επέμενε πως ο Σιακαντάρης υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου αλλά «μόλις άρχισε να "μαρτυράει" τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ "δεν τον είδαν δεν τον ξέρουν" και "κατέβασαν" το όνομά του από την ιστοσελίδα της Αμαλίας»!

Τι δείχνουν όμως οι «κατασκευές» αυτές της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη για ...συγκυβέρνηση ΕΛΑΣ-ΝΔ;

-Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί πάση θυσία να περιχαρακώσει το χώρο του και να αποκλείσει νέες διαρροές προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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-Επιπλέον να «σπιλώσει» τον βασικό του αντίπαλο, που στην πράξη είναι ο Αλ. Τσίπρας, ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τον Μητσοτάκη αλλά ...συμπληρωματική δύναμη με αυτόν!

Με δεδομένο ότι οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν από το αστικό πολιτικό σύστημα είναι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα καταλαβαίνει σε πόσο δύσκολη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ που ...αποκαλύπτει τέτοιες «μυστικές συμφωνίες» για συγκυβέρνηση ΝΔ-ΕΛΑΣ.!