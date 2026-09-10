Η «οφειλόμενη» απάντηση είναι ενδεικτική του κλίματος στην ηγεσία της ΕΛΑΣ για τη σημασία του σκανδάλου των υποκλοπών και τους πρωταγωνιστές του…

Με ιδιαίτερα σκωπτικό τρόπο και με μια μπηχτή που τελούσε σε αναμονή…. πάνω από ένα μήνα απάντησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην ερώτηση του Dnews και του Αντώνη Γκιόκα για τις υποκλοπές.

«Να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό», σημείωσε δηκτικά στην αρχή της απαντησης του ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας επι της ουσίας στα όσα είπε ο Γρηγόρης Δημητριαδης στη συνέντευξη του στον Θανάση Λάλα.

Σε μια δημοκρατία, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης.

Και μπορεί στην απάντηση του ο πρώην πρωθυπουργός να εμφανίστηκε θεσμικός, λέγοντας πως σε μια δημοκρατία, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή, καθώς αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης, ωστόσο ήταν εξαιρετικά αιχμηρός για το πως έχει συμπράξει η ηγεσία της δικαιοσύνης στη συγκάλυψη του σκανδάλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Αναμφίβολα η «οφειλόμενη» απάντηση είναι ενδεικτική του κλίματος στην ηγεσία της ΕΛΑΣ για τη σημασία του σκανδάλου των υποκλοπών και τους πρωταγωνιστές του…

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Ν.Α.