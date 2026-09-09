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Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή το Α21. Πότε οι επόμενες πληρωμές.

Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει την Παρασκευή (11/09) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Πότε έχει προγραμματιστεί η επόμενη πληρωμή.

Kλείνει προσωρινά την Παρασκευή (11/09) η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Οι πληρωμές

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 – 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.