Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με κάποια υπόθεση εξαφάνισης.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το θρίλερ στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό της σακούλας με τα ανθρώπινα οστά στην περιοχή της Αλεπότρυπας.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μια μπάλα έφυγε από το γήπεδο κατά τη διάρκεια προπόνησης παιδιών και κατέληξε σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο.

Μιλώντας στο Kontra Channel, ο διευθυντής της αθλητικής ακαδημίας Αθηναΐς, ανέφερε πως «μετά από ένα άστοχο σουτ, κατέληξε μία μπάλα σε έναν ακάλυπτο χώρο 150-200 μέτρα μακριά».

Ο άνδρας επιβεβαίωσε πως είδε μία μπλε σακούλα, η οποία ήταν σκισμένη στο πάνω μέρος. «Προεξείχε κάτι που ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν οστό, αλλά δεν μπορούσε να είναι κάποιου ζώου, λόγω μεγέθους».

Το πρώτο πράγματα που φρόντισε να κάνει, μετά τον εντοπισμό της, ήταν να διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα δουν τίποτα και ύστερα κάλεσε την αστυνομία: «Αυτό που έκανα είναι να διασφαλίσω ότι τα παιδιά δεν θα έχουν καμία οπτική επαφή. Απομονώθηκαν τα παιδιά, κάλεσα το 100 και όταν ήρθαν οι άνθρωποι στον χώρο διαπίστωσα ότι ήταν όντως κάτι σοβαρό που άξιζε διερεύνησης».

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Ερωτώμενος για το εάν η σακούλα μπορεί να ήταν εκεί καιρό και να έτυχε να την βρήκαν τώρα, εκτίμησε πως αυτό δεν θα ήταν δυνατό γιατί ήταν σε εμφανές σημείο και όλο και κάποιος θα την είχε παρατηρήσει.

«Προσωπική εκτίμηση, αν ήταν καιρό θα είχε εντοπιστεί γιατί δεν ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Δεν ήταν κρυμμένη, ούτε θαμμένη, ήταν πεταμένη κάτω από ένα δέντρο» είπε.

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Στο μικροσκόπιο οι δηλωμένες εξαφανίσεις

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με κάποια υπόθεση εξαφάνισης. Για τον λόγο αυτό αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ανθρώπινου σκελετικού υλικού και να συνδεθούν με φακέλους εξαφανισμένων προσώπων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο σχετικά με το πώς βρέθηκαν τα οστά μέσα στη σακούλα και ποιος τα τοποθέτησε στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εξαρτηθεί και η κατεύθυνση που θα πάρει η έρευνα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επίσημα εάν πρόκειται για υπόθεση που συνδέεται με εξαφάνιση ή για εγκληματική ενέργεια