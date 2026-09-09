Σε απάντηση στους καναδικούς δασμούς ύψους 20 δισ. δολαρίων, η Ουάσιγκτον απαγορεύει από τις 29 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή γαλακτοκομικών, μοτοσικλετών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.

«Λάδι στην φωτιά» της εμπορικής διαμάχης των ΗΠΑ με τον Καναδά έριξε χθες Τρίτη ο Ντόναλν Τραμπ ανακοινώνοντας την απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων καναδικών προϊόντων και την αύξηση των δασμών σε κάποια άλλα.

Η ανακοίνωση έγινε αφού η Οτάβα επέβαλε νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα σε απάντηση στους επιπλέον δασμούς που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον στις 22 Αυγούστου για καναδικές εισαγωγές. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Καναδάς είχε ενημερωθεί ότι η αντίδρασή του θα επιδείνωνε την κατάσταση.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ,εταξύ των καναδικών προϊόντων που απαγορεύεται από τις 29/9 να εισάγονται στις ΗΠΑ είναι τα αλκοολούχα ποτά, αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως και οι μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού. Εξάλλου από τις 15 Σεπτεμβρίου θα επιβληθούν επιπλέον δασμοί 50% σε μια σειρά προϊόντων, από στρώματα και αμαξίδια του γκολφ έως μηχανοκίνητα σκάφη.

Αντίθετα κάποια καναδικά προϊόντα θα εξαιρεθούν από τους επιπλέον δασμούς, αν και ο κατάλογος είναι σημαντικά μικρότερος. Ανάμεσά τους και το... χαρτί υγείας.

Για να δικαιολογήσει την απαγόρευση στις εισαγωγές καναδικών αλκοολούχων ποτών, ο Τραμπ επικαλέστηκε το μποϊκοτάζ των Καναδών στα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από πέρυσι τα αμερικανικά κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά εξαφανίστηκαν από τα ράφια των καταστημάτων στις περισσότερες καναδικές επαρχίες. Με αυτόν τον τρόπο οι Καναδοί θέλησαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στους νέους δασμούς των ΗΠΑ, αλλά και στις επανειλημμένες προτάσεις του Τραμπ να γίνει η χώρα τους η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα η υπογραφή από τον Ρεπουμπλικάνο διατάγματος για να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε «λίμνη της Αμερικής» προκάλεσε επίσης αντιδράσεις.

Ο Καναδός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ Ντομινίκ Λεμπλάν ανέφερε στο Χ ότι η Οτάβα «εξετάζει» αυτά τα νέα «αδικαιολόγητα» μέτρα και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκρίρ.

«Όταν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για διάλογο, η κυβέρνησή μας θα εργαστεί καλή τη πίστει και με εποικοδομητικό τρόπο για να δημιουργήσει πιο ασφαλείς και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές σχέσεις που θα σέβονται πλήρως την καναδική κυριαρχία», πρόσθεσε. Προς το παρόν ωστόσο δεν διαφαίνεται διέξοδος στην κρίση.

Το στοίχημα του Καναδά

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε χθες ότι η στρατηγική της κυβέρνησής του με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ θα έχει βραχυπρόθεσμα οικονομικό «κόστος».

Ο Κάρνεϊ, που έχει τη στήριξη της καναδικής κοινής γνώμης, βάζει ένα οικονομικά επικίνδυνο στοίχημα. Σχεδόν το 60% των εισαγωγών στον Καναδά προέρχονται από τις ΗΠΑ και περίπου το 70% των καναδικών εξαγωγών προορίζονται για τον γείτονά της.