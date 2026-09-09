Ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του Οργανισμού. Τι αλλάζει από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Σε νέα ουσιαστική διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών προχωρά ο ΟΑΣΑ από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τέσσερις σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του Οργανισμού, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας-Ειδυλλίας και του Θριάσιου Νοσοκομείου, μέσα από νέες γραμμές και στοχευμένες επεκτάσεις που ενισχύουν τη διασύνδεσή τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΟΑΣΑ, «κοινός άξονας του σχεδιασμού είναι η σύνδεση των περιαστικών περιοχών με το μετρό και τον προαστιακό, καθώς και με σημαντικές υποδομές, όπως τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου και το Θριάσιο Νοσοκομείο».

Οι νέες γραμμές και οι επεκτάσεις προσφέρουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους με λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και τον προαστιακό, στο τμήμα Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί, με το ίδιο εισιτήριο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε: «Με την επέκταση του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών και την καλύτερη διασύνδεσή τους με το μετρό και τον προαστιακό κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της σύνδεσης περιοχών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής -της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Κερατέας, των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, του Θριάσιου Πεδίου- με το κέντρο της Αθήνας.

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Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της συγκοινωνιακής διασύνδεσης δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τις τοπικές οικονομίες, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εργασία και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Συνεχίζουμε με σταθερό προσανατολισμό να εργαζόμαστε για σύγχρονες, αξιόπιστες, προσβάσιμες και προσιτές αστικές συγκοινωνίες που φτάνουν σε κάθε γωνιά της Αττικής. Συνδέουμε ανθρώπους και περιοχές, βελτιώνοντας έμπρακτα την ποιότητα ζωής των πολιτών και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προοπτική για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης, ανέφερε: «Με τις νέες γραμμές και τις επεκτάσεις διευρύνουμε το συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ και ενισχύουμε τις συνδέσεις με το μετρό και τον προαστιακό. Ο Δήμος Μεγαρέων και ο Δήμος Λαυρεωτικής αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας και του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Ένα πιο εκτεταμένο και λειτουργικό δίκτυο, που προσφέρει ευκολότερες και πιο οικονομικές μετακινήσεις για τους πολίτες».

Τι αλλάζει από τις 18 Σεπτεμβρίου

Γραμμή 870 «Στ. μετρό Αγία Μαρίνα-Μέγαρα»

Η νέα γραμμή 870 εντάσσει για πρώτη φορά τον Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.

Θα παρέχει απευθείας σύνδεση με τη γραμμή 3 του μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του προαστιακού στα Μέγαρα. Παράλληλα, καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και συνδέει τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε λεωφορειακές γραμμές προς τον Πειραιά και τις Αχαρνές.

Γραμμή 320 «Στ. Προαστιακού Κορωπί-Κερατέα-Λαύριο»

Με τη νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαυρεωτικής και οι πόλεις της Κερατέας και του Λαυρίου αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία.

Η γραμμή εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον σταθμό «Κορωπί», όπου οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με τη γραμμή 3 του μετρό ή τον προαστιακό. Παράλληλα, εξυπηρετεί το λιμάνι του Λαυρίου και τους οικισμούς κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου.

Γραμμή 314 «Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας-Παλλήνη-Ραφήνα»

Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφήνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη».

Η παρέμβαση διευκολύνει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων όσο και την πρόσβαση στο λιμάνι της Ραφήνας, έναν από τους σημαντικότερους ακτοπλοϊκούς κόμβους της Αττικής.

Γραμμή 868 «Στ. Αγία Μαρίνα-Θριάσιο Νοσοκομείο-Μάνδρα»

Με την επέκταση της γραμμής 868, το κέντρο της Μάνδρας συνδέεται απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα». Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το Θριάσιο Νοσοκομείο, βελτιώνοντας τη σύνδεσή του με το μετρό και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα, με την αύξηση των δρομολογίων της 868, στην οποία μετεπιβιβάζονται οι κάτοικοι των Βιλίων και των Ερυθρών, αναβαθμίζεται η συγκοινωνιακή διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής.

«Οι τέσσερις παρεμβάσεις αποτελούν συνέχεια του σχεδιασμού που υλοποιεί ο ΟΑΣΑ, με στόχο τη σταδιακή κάλυψη περιοχών που βρίσκονταν εκτός του δικτύου αστικών μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού ήδη έχουν δημιουργηθεί ή επεκταθεί λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τους Δήμους Μάνδρας, Μαραθώνα, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού και κοινότητες όπως οι Ερυθρές, τα Βίλια, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, ο Βαρνάβας, το Μαρκόπουλο Ωρωπού, οι Αφίδνες, το Πολυδένδρι, το Καπανδρίτι, το Πόρτο Ράφτη και τα Καλύβια», τονίζεται στην ανακοίνωση.