Για το 2026, ο πήχης ανεβαίνει περαιτέρω, καθώς η διοίκηση στοχεύει σε πωλήσεις 70 εκατ. ευρώ και EBITDA 8 εκατ. ευρώ.

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Φάρμα Κουκάκη, έχοντας ως εφαλτήριο τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις του 2025 και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Θανάσης Κουκάκης.

Ο επικεφαλής της γαλακτοβιομηχανίας χαρακτήρισε το 2025 «χρονιά-ορόσημο», τονίζοντας ότι η πορεία των πωλήσεων και των επενδύσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική της εταιρείας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

«Προχωράμε με ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, όραμα και σαφή στρατηγική, έχοντας θέσει τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης που θα καθορίσει την πορεία της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία», σημειώνει ο κ. Κουκάκης.

Η αισιοδοξία της διοίκησης στηρίζεται και στις οικονομικές επιδόσεις. Ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε στα 58,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,2% έναντι των 50,7 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 7,5 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 12,7%.

Ανεβαίνει ο πήχης

Για το 2026, ο πήχης ανεβαίνει περαιτέρω, καθώς η διοίκηση στοχεύει σε πωλήσεις 70 εκατ. ευρώ και EBITDA 8 εκατ. ευρώ. Κεντρικό ρόλο στην επόμενη ημέρα διαδραματίζει το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 6,1 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία απέκτησε νέο βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

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Σύμφωνα με τον Θανάση Κουκάκη, η επένδυση της EOS Global Investors αποτελεί έναν ακόμη καταλύτη για τη νέα περίοδο ανάπτυξης, καθώς ενισχύει την κεφαλαιακή βάση και παρέχει τα αναγκαία εφόδια για την υλοποίηση του σχεδιασμού. Τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ από την EOS Capital Partners.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διεθνή επέκταση. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 25,4% του τζίρου, από 21,8% το 2024, με τη Φάρμα Κουκάκη να έχει παρουσία σε 30 χώρες και να σχεδιάζει περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει αναδειχθεί στο τρίτο μεγαλύτερο επώνυμο σήμα φρέσκου γάλακτος πανελλαδικά, ενώ στο κεφίρ διατηρεί την ηγετική θέση, με μερίδιο 31,6% και αύξηση πωλήσεων κατά 49,3%.