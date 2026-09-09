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«Η κυβέρνηση διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε «σε εθνική διακινδύνευση» και αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, «θα κάνουν ντου οι απέναντι» μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του υπουργού Δικαιοσύνης.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή.

Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος.

Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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Καταλήγοντας, σημειώνει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν επιτρέπεται οι Υπουργοί σας να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό σας συμφέρον. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα».