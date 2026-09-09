«Ας σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσίπρας. Διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ», έγραψε ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Διευκρινήσεις για τη χθεσινή του ανάρτηση, η οποία προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, έδωσε ο Γιώργος Σιακαντάρης. «Καταρχάς η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ. Στην Ελλάδα δεν είμαστε - ευτυχώς - εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα» τόνισε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, σημειώνοντας ότι όσα έγραψε αφορούν στη Γερμανία.

«Ας σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσίπρας. Στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών ριζοσπαστών και πράσινων, αλλά διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Οφείλω κάποιες διευκρινίσεις στους καλοπροαίρετους, - οι κακοπροαίρετοι ό,τι και να πω δεν ενδιαφέρονται - για τη χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με το τι πρέπει να πράξουν τα κόμματα της γερμανικής Δεξιάς και Αριστεράς - τονίζω το γερμανικής - για να αποκλείσουν την άνοδο της Ακροδεξιάς στην καγκελαρία.

Καταρχάς η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ. Στην Ελλάδα δεν είμαστε - ευτυχώς - εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της ΝΔ την είχα γράψει πριν δύο ημέρες στα ΝΕΑ και σε πολλά προηγούμενα άρθρα. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να ηττηθεί και όχι να παραμείνει από την πίσω πόρτα στην εξουσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γυρνώ στη Γερμανία. Το 2019 στο βιβλίο μου «η σοσιαλδημοκρατία μετά τη σοσιαλδημοκρατία» είχα ολόκληρο κεφάλαιο για τα λάθη των σοσιαλδημοκρατών και των άλλων αστικών κομμάτων της Δεξιάς και του Κέντρου στην περίοδο της Βαϊμάρης. Αυτά προτείνω να αποφύγουν τώρα.

Εκείνοι που έχουν απόλυτο δίκιο είναι αυτοί που θεωρούν πως τέτοιες συνεργασίες ευνοούν την Ακροδεξιά. Έχουν δίκιο. Πότε όμως; Όταν, όπως έγραφα στο επόμενο βιβλίο μου για το «τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050», κυβερνούν προς το συμφέρον του πλούτου και όχι των λαϊκών στρωμάτων. Τότε ναι τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν την Ακροδεξιά.

Κάτι επίσης. Ας σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσίπρας. Στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών ριζοσπαστών και πράσινων, αλλά διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ, για όσους δεν το ξέρουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα Αριστερά και τα κεντροαριστερα».

{https://www.facebook.com/giorsiak/posts/pfbid02iAHtTzDbZFfKdFHaxCRnjZ1JDtohKYmfCyfAphhGa3Ug1wfnV5AAL6JnsYgipvsjl}

«Ο Δουδωνής διαστρεβλώνει αυτά που είπα – Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο από την ΕΛΑΣ»

«Κλασικό παράδειγμα διαστρέβλωσης αυτό που έκανε ο κ. Δουδωνής. Μιλάω καθαρά στην ανάρτηση μου για τη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κίνδυνος ακροδεξιάς, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες. Διατηρώ την αυτοτέλεια της σκέψης μου, δεν είμαι στα ανώτατα όργανα της ΕΛΑΣ. Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω την άποψή του γι’ αυτό το θέμα», είπε μιλώντας στο OPEN o Γιώργος Σιακαντάρης.

«Εφόσον δεν υπάρχει τεραστία απειλή από την ακροδεξιά, δεν συνιστώ καμία τέτοια συνεργασία. Θα γίνουν εκλογές, θα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είμαι πολιτικός επιστήμονας. Δεν είμαι στέλεχος της ΕΛΑΣ. Μπορεί κάποιος να διαφοροποιείται. Δεν είναι κακό», πρόσθεσε ακόμα.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν δέχθηκε κάποιο τηλεφώνημα από την ΕΛΑΣ το οποίο αποτέλεσε τον λόγο για τη δεύτερη ανάρτησή του, απάντησε: «Δεν χρειάζεται να το πω δημόσια. Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο από την ΕΛΑΣ. Μόνος μου έκανα τη νέα ανάρτηση», τόνισε.

Τέλος για το αν συμφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ, απάντησε: «Το έχω γράψει. Δεν συμφωνώ με τις αποφάσεις Συνεδρίων που αφορούν κάτι για τα 2-3 χρόνια αργότερα. Δεν μπορείς να ξέρεις τις συνθήκες τότε».

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Τι ανέφερε ο Γιώργος Σιακαντάρης στην πρώτη του ανάρτηση

«Φανταστείτε να έμπαιναν στο διλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς η να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τετοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγώγησουν τον Χίτλερ», έγραψε χθες ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Κάποιοι έδωσαν ελληνικό «χρώμα» και ερμήνευσαν τα παραπάνω – με αφορμή τις εξελίξεις στη Γερμανία και την άνοδο του AfD – ως ένα υποθετικό σενάριο όπου η ακροδεξιά επελαύνει και οι δημοκρατικές δυνάμεις θα πρέπει να αποφασίσουν τι να κάνουν για να αποτρέψουν την επικράτησή της.

{https://www.facebook.com/giorsiak/posts/pfbid02R1H7jUpyBVjyFmBQRtRJfwLqoxVFAnGrPNE3xB9p8yQGq6bjc9pdyCffcpMhQvjml}