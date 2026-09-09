«Αν πλησιάσεις το θύμα θα είσαι υπότροπος και θα γίνεις κρατούμενος. Το βραχιόλι θα έχει κάτι που θα ειδοποιεί και το θύμα», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με «βραχιολάκι» για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με στόχο να ελέγχεται στην πράξη η απαγόρευση προσέγγισης θυμάτων.

Όπως εξήγησε, το σύστημα θα επιτρέπει την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης της προβλεπόμενης απόστασης, ενώ σχετική ενημέρωση θα λαμβάνει και το ίδιο το θύμα.

«Προχωράμε να καθιερώσουμε «βραχιολάκι» σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο Εισαγγελέας ότι «δεν θα πλησιάζεις το θύμα στα τόσα μέτρα». Αυτό σήμερα, δυστυχώς, δεν ελέγχεται. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες, δεν ξέρω πότε θα καθιερωθεί», είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συνέχισε:

«Θα είναι ένα βραχιολάκι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικασθείς ή ο υπόδικος. Αν πλησιάσεις το θύμα θα είσαι υπότροπος και θα γίνεις κρατούμενος. Το βραχιόλι θα έχει κάτι που θα ειδοποιεί και το θύμα.

Θα κάνουμε και ένα φόρουμ το επόμενο διάστημα με όλους τους φορείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Και τρίτον πρέπει να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια κατά της βίας. Πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Και στα σχολεία και στους δρόμους και στην οικογένεια. Στην κοινωνία. Θυμηθείτε τι γινόταν μέχρι πριν 2 χρόνια στα γήπεδα. Τι άλλαξε; Εφαρμόστηκε ο νόμος».

Ρευματοκλοπές

Για τις ρευματοκλοπές ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε πως «είναι εκατοντάδες, μικρής κλίμακας αλλά εκατοντάδες. Εκεί που έχει εγκληματικές διαστάσεις είναι στις επιχειρήσεις.

Θέλουμε κι άλλη βοήθεια από ΔΕΔΔΗΕ για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Υπάρχει και το φαινόμενο οι Ρομά να κλέβουν μετασχηματιστές από τα χωράφια και αφήνουν τους αγρότες χωρίς άρδευση».

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και πατίνια

Για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και τα δεκάδες περιστατικά τροχαίων με πατίνια ανέφερε πως «69 νεκροί σε τροχαία πέρυσι τον Αύγουστο, 34 φέτος στη χώρα μας. Πέρυσι στο πρώτο 8μηνο είχαν διεξαχθεί 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, φέτος είναι πάνω από 2 εκατομμύρια.

Στην Ελλάδα το 10-12% είναι δίκυκλα και έχουμε πολλά ατυχήματα και είναι προϋπόθεση το κράνος για να μην υπάρχουν θανατηφόρα τροχαία».

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια δήλωσε, «το 2025 ήταν δύο νεκροί και το 2026 ένας νεκρός. Έχουν βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις σε πατίνια».

Για τις κάμερες στους δρόμους τόνισε πως «6 κάμερες λειτουργούν και βεβαιώνουν πρόστιμα και ελπίζουμε αρχές του 2027 τις 1.000 κάμερες».

Η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα σημάδεψε την Αστυνομία

Για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα είπε πως «αυτή η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την Αστυνομία και την δράση της. Τόσες πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά, έκτοτε η Αστυνομία έχει αλλάξει ροή, υπάρχουν πρωτόκολλα, αυστηρότερη νομοθεσία».

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