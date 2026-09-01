«Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά, θα μιλήσουμε» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.

Για την έναρξη της λειτουργίας της «Ομάδας Κόμβος», της νέας επιχειρησιακής πρωτοβουλίας της Τροχαίας για την αποσυμφόρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών της Αττικής, μίλησε στο Mega o Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρόβλημα του Κηφισού απαιτεί μακροπρόθεσμα έργα υποδομής. «Πρέπει να είσαι μάγος», είπε χαρακτηριστικά.

ωστόσο η νέα αυτή δομή, μέσω του συντονισμού μοτοσικλετιστών από ένα κέντρο ελέγχου που λαμβάνει ζωντανά δεδομένα από 24 πηγές, στοχεύει στη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας κατά 25-30% τις ώρες αιχμής.

«Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή, σε ζωντανό χρόνο, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική».

«Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 25-30% κέρδος χρόνου. Να κερδίσουμε δηλαδή χρόνο, να τρέχει πιο πολύ η κυκλοφορία και ο τρόπος είναι να υπάρχει ζωντανή πληροφορία. Υπάρχει ένα κέντρο δεδομένων το οποίο παίρνει από 24 πηγές δεδομένα, διασταυρώνονται τα δεδομένα και ανάλογα».

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Για τις τηλεφωνικές απάτες

Ως επιδημία χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τις τηλεφωνικές απάτες, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μόνιμων δομών της Αστυνομίας για την αντιμετώπισή τους.

«Έχουν βρει έναν πιο εύκολο τρόπο να αντλούν παράνομα χρήματα, περιουσίες, χρυσαφικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία πραγματικά. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για να δούμε με ποιον τρόπο θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουν γίνει μεγάλες εξιχνιάσεις και συλλήψεις, πολλοί είναι από αυτούς στη φυλακή, αλλά ταυτόχρονα από πίσω πολλαπλασιάζονται.

«Κάθε μέρα οργανώνονται και περισσότερο και μάλιστα αποκτούν και διεθνικό χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Αλβανία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία. Έχουν συγκεκριμένες ομάδες διεθνικές, οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα θέματα».

«Το FBI έχει κάνει πολύ μεγάλες συλλήψεις, η Ασφάλεια Αττικής επίσης, αλλά τώρα πλέον πρέπει να διαμορφώσουμε μόνιμες δομές για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Θα τους συλλάβουμε αυτούς όλους. Απλώς χρειάζεται μια μόνιμη δομή και μια μόνιμη επιχειρησιακή πολιτική για να τελειώσει αυτό το πράγμα».

Για τον Αντώνη Σαμαρά και τη ΔΕΘ

«Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά, θα μιλήσουμε. (…) Όταν όμως θα προκύψει το κόμμα, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετηθούμε περαιτέρω για και για τις διαφορές και για την κριτική», ήταν το σχόλιο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον πρώην πρωθυπουργό.

Τέλος, όσον αφορά τη ΔΕΘ και την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι η χώρα έχει ανάγκη από πραγματική ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας, αντί για παροχολογία και υποσχέσεις δισεκατομμυρίων που δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονομίας.

«Το να δημιουργούνται κόμματα τα οποία επιχειρούν και επιθυμούν να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση, αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Είναι το παιχνίδι το δημοκρατικό. Το να υπάρχουν και να επαναλαμβάνονται πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει, όπως ξέρετε μέχρι τώρα σε καταστροφικά αποτελέσματα, αυτό δεν νομίζω ότι εξυγιαίνει το πολιτικό μας και το κομματικό μας σύστημα».

«Ξανάρχισαν πάλι να εμφανίζονται αυτές οι προσδοκίες, δημιουργούνται προσδοκίες για πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν, έχουν καταστρέψει τη χώρα, έχουν δημιουργήσει ζημιές και επαναλαμβάνουν αυτό. Είμαστε μια χώρα με ανάπτυξη τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αλλά εμείς θέλουμε κι άλλο ανάπτυξη».

«Δεύτερον, είμαστε μια χώρα με χαμηλή παραγωγικότητα και αντί να δούμε αυτά τα θέματα ασχολούμαστε με το πόσα δις θα δώσουμε από αυτά που δεν έχουμε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που τη δημοκρατία την εξυγιαίνει, το κομματικό μας σύστημα το ωθεί προς τα εμπρός και τελικά δημιουργεί πρόοδο και ευημερία στη χώρα;», κατέληξε.

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