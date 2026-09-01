Το σχολείο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Πρόκειται για ένα σχολείο σε έναν ιστορικό δήμο, το οποίο αποτελεί μια μονάδα – ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Ιμβριώτη, το 1937, στον χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για το μεγάλο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Όπως είπε, το σχολείο της Καισαριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως μέσα στο καλοκαίρι. «Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες». Η συνολική δωρεά, όπως τόνισε «σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ».

Αναφερόμενος στο έργο, σημείωσε: «Είχαμε ανοιχτά εργοτάξια ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής». Πρόσθεσε ότι ο κύκλος εργασιών «θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια» και ότι οι παρεμβάσεις θα συμπληρωθούν με έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

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Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Ειδική Αγωγή. «Φέτος ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της Ειδικής Αγωγής. 1.430 περίπου τον αριθμό». Παραδέχθηκε ότι «η Ειδική Αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη» και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς «για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνουν σε αυτό το τόσο κοινωνικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

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