Ο Ντ. Τραμπ χρησιμοποιεί από το 2025 συστηματικά AI-generated βίντεο, ακόμη και εικόνες ως πολιτικά memes (τον εαυτό του ως βασιλιά, Πάπα, πολεμιστή κοκ).

Το βίντεο με το οποίο ο πρωθυπουργός έκανε τον απολογισμό της αξιοποίησης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης είναι το πρώτο πολιτικού αρχηγού στη χώρα μας με χρήση AI animation. Η μέθοδος αυτή είναι γρήγορη, φθηνή και δείχνει εξοικείωση με τα ψηφιακά μοτίβα της εποχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, θα ξαναδούμε τέτοιο βίντεο μετά τη ΔΕΘ για να παρουσιαστούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει εκεί ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο Ντ. Τραμπ χρησιμοποιεί από το 2025 συστηματικά AI-generated βίντεο, ακόμη και εικόνες ως πολιτικά memes (τον εαυτό του ως βασιλιά, Πάπα, πολεμιστή κοκ). Στο επιτελείο Μητσοτάκη δεν έχουν προχωρήσει ακόμη τόσο πολύ, αλλά μέχρι τις εκλογές υπάρχει καιρός…

Β.Σκ.