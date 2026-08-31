Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δραστηριότητα της Party of European Socialists.

Πλήθος δημάρχων από την ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει την εξωτερική συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Ομάδας της European Committee of the Regions, ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δραστηριότητα της Party of European Socialists στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών, της οποίας Αντιπρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και φέρνει στην Αθήνα αιρετούς και εκπροσώπους προοδευτικών δυνάμεων από όλη την ήπειρο, με στόχο μια ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοκρατίες στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο όσα θα ακουστούν ως προβληματισμοί των αιρετών εκπροσώπων της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, όσο και οι παρουσίες αλλά και τυχόν απουσίες...

Ν.Α.