To KPOP World Greece, η μεγαλύτερη κοινότητα fans της K-Pop στην Ελλάδα μάς βάζει στο πολιτιστικό σύμπαν που έχει κατακτήσει όλο τον πλανήτη.

Η K-POP δεν είναι πια ένα μακρινό μουσικό φαινόμενο από τη Νότια Κορέα· είναι μια παγκόσμια γλώσσα που μιλιέται μέσα από τη μουσική, τον χορό, την εικόνα και την ψηφιακή κουλτούρα. Και τον Σεπτέμβριο του 2026, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον ρυθμό της με το K-POP FEVER, ένα εκρηκτικό tribute live show που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο για τέσσερις μεγάλες εμφανίσεις: στις 6 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, στις 5 και στις 8 Σεπτεμβρίου (sold out) στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και στις 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο Κρήτης.



Με 12 τραγουδιστές και χορευτές επί σκηνής, εντυπωσιακές χορογραφίες και θεαματικά visuals, το K-POP FEVER - σε παραγωγή της People Entertainment Group - φιλοδοξεί να μεταφέρει στην ελληνική σκηνή την ενέργεια ενός αυθεντικού K-POP show. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτυχίες των BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, STRAY KIDS, ATEEZ, αλλά και των HUNTRX από το KPop Demon Hunters.

Ο Σπυρίδων Λιάλιος από τη μεγαλύτερη κοινότητα fans της KPOP στην Ελλάδα, KPOP World Greece, μιλάει στο Dnews για την κουλτούρα της K-Pop, απήχηση που έχει στην Ελλάδα και την μεγάλη ελληνική K-Pop κοινότητα.

Σημειώνεται ότι το KPOP World Greece, δεν σχετίζεται με τη διοργάνωση του σόου, ούτε με το act, αλλά συμβάλλει στην προώθηση της συναυλίας ως μέρος της ευρύτερης προώθησης της K-Pop στην Ελλάδα.

Η K-pop έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα σύνορα της Νότιας Κορέας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει έναν Έλληνα ακροατή να ταυτίζεται τόσο έντονα με έναν καλλιτέχνη ή ένα συγκρότημα που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά;

Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της απάντησης βρίσκεται στο συναίσθημα. Η γλώσσα μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά τα συναισθήματα, οι ιστορίες και τα μηνύματα που περνάει ένας καλλιτέχνης είναι παγκόσμια. Παράλληλα, η K-pop προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από ένα τραγούδι: δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τον καλλιτέχνη και επιτρέπει στον fan να αισθανθεί ότι αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης κοινότητας. Στην Ελλάδα αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα. Άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καμία άλλη σύνδεση μεταξύ τους βρίσκουν κοινά ενδιαφέροντα, φίλους και τελικά μια ολόκληρη παρέα μέσα από την K-pop.

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Για πολλούς fans η K-pop δεν είναι απλώς μουσική, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος από μουσική, χορό, αισθητική, μόδα και fandom. Πότε καταλάβατε ότι για εσάς είχε γίνει κάτι περισσότερο από ένα είδος μουσικής;

Για μένα αυτό συνέβη αρκετά νωρίς. Ξεκίνησα να ακούω K-pop στα τέλη του 2010 και σταδιακά κατάλαβα ότι δεν με κρατούσε μόνο η μουσική. Ήθελα να ανακαλύπτω νέους καλλιτέχνες, να βλέπω τα videos, τα performances, να μαθαίνω περισσότερα για την κουλτούρα και κυρίως να βρίσκω άλλους ανθρώπους που είχαν το ίδιο ενδιαφέρον.

Κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβω, από απλός ακροατής έγινα μέλος μιας κοινότητας και τελικά βρέθηκα να δημιουργώ δράσεις και εκδηλώσεις για αυτήν. Μέσα από το K- pop World Greece και το K-hub του K-world Society έχουμε περάσει από αμέτρητα fan events, projects και συναντήσεις και έχουμε δει ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσα από τη σελίδα να δημιουργούν πραγματικές φιλίες. Εκεί κατάλαβα ότι η K-pop μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη μουσική.

Το K-POP FEVER έρχεται στην Ελλάδα με ένα show που μεταφέρει στη σκηνή την αισθητική και την ενέργεια των μεγάλων K-pop συναυλιών. Τι περιμένετε να νιώσετε όταν δείτε για πρώτη φορά αυτή την εμπειρία ζωντανά και όχι μέσα από μια οθόνη;

Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον θα είναι η αίσθηση ότι κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέσα από μια οθόνη αποκτά πραγματική παρουσία μπροστά μας. Η K-pop έχει πολύ έντονο το στοιχείο του performance, οπότε το να βλέπεις τη μουσική, τον χορό, τα φώτα και την ενέργεια ενός show στον ίδιο χώρο είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία.



Και προσωπικά, έχοντας περάσει τόσα χρόνια μέσα στην ελληνική K-pop κοινότητα, ανυπομονώ περισσότερο για τη στιγμή που θα κοιτάξω γύρω μου και θα δω τόσους fans να ζουν την ίδια εμπειρία μαζί.

Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο θα φιλοξενήσουν το K-POP FEVER. Πιστεύετε ότι η παρουσία μιας τέτοιας παραγωγής σε τρεις διαφορετικές ελληνικές πόλεις δείχνει πως η K-pop έχει πλέον δημιουργήσει μια πραγματική κοινότητα fans στην Ελλάδα;

Σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Η K-pop στην Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων ή μόνο στην Αθήνα. Υπάρχουν fans σε ολόκληρη τη χώρα και υπάρχει πραγματική ανάγκη για δράσεις και events που να μπορούν να τους φέρουν κοντά.

Το γεγονός ότι μια παραγωγή μπορεί να απευθυνθεί σε τρεις διαφορετικές πόλεις δείχνει ακριβώς αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει πλέον ένα κοινό που θέλει να συμμετέχει, να συναντηθεί και να ζήσει την K-pop όχι μόνο διαδικτυακά αλλά και από κοντά.

Αν μπορούσατε να συστήσετε την K-pop σε κάποιον Έλληνα που δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του, ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι ή το πρώτο video που θα του δείχνατε και γιατί;

Αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί η K-pop έχει τόσες διαφορετικές πλευρές που δεν υπάρχει ένα τραγούδι που να μπορεί να αντιπροσωπεύσει τα πάντα. Θα επέλεγα κάτι που συνδυάζει δυνατή παραγωγή και performance, όπως το «MOVE» του TAEMIN.

Είναι ένα τραγούδι που δείχνει ότι η K-pop δεν βασίζεται μόνο στο να έχεις ένα catchy κομμάτι. Υπάρχει ο χορός, η σκηνική παρουσία, η αισθητική και ένας ολόκληρος τρόπος αφήγησης μέσα από το performance. Και αν μετά από αυτό μου έλεγε «δεν είναι για μένα», θα του έδειχνα άλλα δέκα διαφορετικά τραγούδια!

{https://youtu.be/rcEyUNeZqmY?si=kxWDzfgsGosFbBuv}

Τα fandoms της K-pop είναι γνωστά για την έντονη αλληλεγγύη και τη συμμετοχή τους. Ποια είναι η πιο όμορφη ή απρόσμενη εμπειρία που έχετε ζήσει μέσα από την ελληνική K-pop κοινότητα;

Οι πιο όμορφες στιγμές είναι συνήθως αυτές που δεν έχουν σχέση με έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Είναι όταν βλέπεις ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσα από την K-pop να γίνονται πραγματικοί φίλοι ή όταν κάποιος έρχεται μόνος του σε ένα event και τελικά φεύγει έχοντας γνωρίσει μια ολόκληρη παρέα.

Αυτό είναι και κάτι που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το K-pop World Greece. Έχουμε οργανώσει και υποστηρίξει events, fan projects και δράσεις που έδωσαν στους fans την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές που ίσως δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να ζήσουν στην Ελλάδα. Και το πιο όμορφο είναι να βλέπεις μετά ανθρώπους να σου λένε ότι μια συγκεκριμένη εκδήλωση ή μια γνωριμία μέσα από την κοινότητα έγινε μια σημαντική ανάμνηση για εκείνους. Ενώ με το K-world Society έχουμε πλέον την δυνατότητα να συνδεθούμε με όλη την Ευρώπη.



Για μένα αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα: όχι οι αριθμοί ή η προβολή, αλλά οι εμπειρίες που μένουν στους ανθρώπους.

{https://youtu.be/gdZLi9oWNZg?si=TCB74BonBBzvmg7j}

Αν αύριο ένας από τους αγαπημένους σας K-pop καλλιτέχνες ανακοίνωνε ότι έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια προσωπική συναυλία, ποιον θα θέλατε να δείτε και τι θα θέλατε να του πείτε από τη σκηνή;

Θα επέλεγα τον TAEMIN. Είναι ένας καλλιτέχνης που έχω ακολουθήσει για πολλά χρόνια και θεωρώ ότι έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε σήμερα το K-pop performance.

Αν είχα την ευκαιρία να του μιλήσω από τη σκηνή, μάλλον δεν θα προσπαθούσα να πω κάτι εντυπωσιακό. Θα του έλεγα απλά «ευχαριστώ». Γιατί πίσω από κάθε sold-out event, κάθε fan project και κάθε κοινότητα υπάρχουν άνθρωποι που κάποτε άκουσαν ένα τραγούδι και ένιωσαν ότι τους εκφράζει. Και αυτό είναι κάτι που ένας καλλιτέχνης μπορεί να μην αντιλαμβάνεται πάντα από την άλλη πλευρά του κόσμου.

Και μια τελευταία, πιο προσωπική ερώτηση: όταν τελειώσει μια τέτοια βραδιά και σβήσουν τα φώτα, τι θα θέλατε να έχει μείνει μέσα σας από το πρώτο μεγάλο K-pop live του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα;

Θα ήθελα να έχει μείνει η αίσθηση ότι κάτι που για πολλά χρόνια ζούσαμε κυρίως μέσα από τις οθόνες μας έγινε πραγματικότητα. Όχι μόνο επειδή είδαμε ένα K-pop show, αλλά επειδή το ζήσαμε όλοι μαζί.

Για μένα, μετά από τόσα χρόνια στην ελληνική K-pop σκηνή, θα ήταν πολύ όμορφο να κοιτάξω πίσω στο τέλος της βραδιάς και να σκεφτώ ότι η K-pop στην Ελλάδα έχει πλέον τη δική της ιστορία, το δικό της κοινό και τη δική της θέση. Και ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται.

{https://youtu.be/JaM-fXm3DTA?si=Jm2icvjnSxWoqnnx}

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Αθήνα

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



5 Σεπτεμβρίου - Νέα Ημερομηνία

8 Σεπτεμβρίου - Sold Out

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-pop-fever/

Θεσσαλονίκη

Μονή Λαζαριστών

6 Σεπτεμβρίου

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-pop-fever-thessaloniki/

Ηράκλειο Κρήτης



Θέατρο Τεχνόπολις

9 Σεπτεμβρίου

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-pop-fever-irakleio/

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