Στην Κομισιόν οι εκκρεμείς αποζημιώσεις για τις ζωονόσους: Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου ζητά συγκεκριμένους αριθμούς ανά Περιφέρεια, ποσά και χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Το κρίσιμο ερώτημα μετά τις νέες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου: όχι μόνο πόσοι πληρώθηκαν, αλλά πόσοι παραμένουν ακόμη απλήρωτοι, πού βρίσκονται και πότε θα πάρουν τα χρήματά τους.

Στις 27 Αυγούστου 2026 ανακοινώθηκε η καταβολή 16,84 εκατ. ευρώ σε 2.806 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για απώλεια εισοδήματος λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων, πανώλης μικρών μηρυκαστικών και, στη Λέσβο, αφθώδους πυρετού. Οι συνολικές σχετικές αποζημιώσεις ανέρχονται πλέον σε περίπου 45,34 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς των πληρωμών παραμένει ένα κρίσιμο κενό ενημέρωσης: η Κυβέρνηση ανακοινώνει πόσους πλήρωσε, αλλά όχι πόσοι εξακολουθούν να περιμένουν.

Η ίδια η ΚΥΑ 206042/5.8.2026 περιλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις του 2025, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί νέα πληρωμή για ζημίες του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Παράλληλα, το καθεστώς προβλέπει για το 2026 εκτιμώμενη δαπάνη έως 20,5 εκατ. ευρώ, όταν η πληρωμή που ανακοινώθηκε ανέρχεται σε 16,84 εκατ. ευρώ.

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να αποσαφηνιστεί εάν, βάσει των στοιχείων που κοινοποιούν οι Ελληνικές αρχές, υπάρχουν δεδομένα για τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, την κατανομή τους ανά Περιφέρεια και το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

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Παράλληλα, ζητά να γνωστοποιηθεί εάν η Κομισιόν έχει ενημερωθεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των εκκρεμών υποθέσεων και των ζημιών του Β΄ εξαμήνου του 2026, καθώς και ποιες πρόσθετες δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μπορούν να αξιοποιηθούν για την πλήρη κάλυψη των επιλέξιμων απωλειών.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Οι κτηνοτρόφοι δεν χρειάζονται κάθε λίγους μήνες μια ανακοίνωση με το ποσό που πληρώθηκε. Χρειάζονται καθαρές απαντήσεις για το πότε θα αποζημιωθεί και ο τελευταίος δικαιούχος. Η Κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει πόσες εκμεταλλεύσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, σε ποιες Περιφέρειες, για ποια ποσά και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα πληρωθούν. Μετά από μια τόσο σοβαρή κρίση ζωονόσων, η αποζημίωση δεν μπορεί να εξελίσσεται σε διαρκή αναμονή. Ζητάμε διαφάνεια, συγκεκριμένους αριθμούς και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Εκκρεμείς αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για ζωονόσους και πλήρης κάλυψη των απωλειών

Στις 27 Αυγούστου 2026 ανακοινώθηκε στην Ελλάδα η καταβολή 16,84 εκατ. ευρώ σε 2.806 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για απώλεια εισοδήματος λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων, πανώλης μικρών μηρυκαστικών και, στη Λέσβο, αφθώδους πυρετού. Οι συνολικές σχετικές αποζημιώσεις ανέρχονται πλέον σε περίπου 45,34 εκατ. ευρώ.

Η ΚΥΑ 206042/5.8.2026, βάσει της οποίας πραγματοποιείται η νέα πληρωμή, στηρίζεται στο άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472 και προβλέπει για το 2026 εκτιμώμενη δαπάνη έως 20,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, περιλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις του 2025, ενώ έχει ανακοινωθεί νέα πληρωμή για ζημίες του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Καθώς η έγκαιρη και πλήρης αποζημίωση είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των πληττόμενων εκμεταλλεύσεων,

Ερωτάται η Επιτροπή: